به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوري اسلامي ايران، امير سرتيپ خلبان محمد قره‌باغي، معاون عمليات نيروي هوايي ارتش در برنامه تلويزيوني ثريا با بيان اين‌كه ما در آمادگي صددرصدي براي مقابله با هر تهديدي هستيم، گفت:توان خوبي در نيروي هوايي ارتش ايجاد شده و مسير تعميرات اساسي (اورهال) و آموزش خلباني به‌خوبي طي مي‌شود.

وي با تأكيد بر اين‌كه از لحاظ تسليحات و سامانه‌هاي به‌روز شده هواپيما در شرايط مطلوبي هستيم، تأكيد كرد: در كنار تسليحات و تجهيزات رزمندگان ما با اعتقاد و ايمان از كشور دفاع مي‌كنند.

خلبان قره‌باغي در ادامه تصريح كرد:ما طراحي‌هاي مختلفي بر روي پرنده‌ها و رادارها داريم و به توانمندي‌هاي خوبي دست يافته‌ايم تا كسي فكر تجاوز به آسمان ايران را در سر نداشته باشد.

معاون عمليات نيروي هوايي ارتش خاطرنشان كرد:در مورد هر تكي، پاتكي است و هر كشوري طرح‌ريزي‌هايش را به گونه‌اي انجام مي‌دهد كه غافلگير نشود كه اين، آمادگي دفاعي را در نيروهاي مسلح مي‌طلبد و ما اين آمادگي را در نيروي هوايي ارتش با طرح‌هاي مختلف كسب كرده‌ايم.

وي اظهار داشت:اين طرح‌ها هر روز به‌روز مي‌شود تا توانمندي ما به صورت صد در صدي باشد. يك نيروي نظامي كه مي‌خواهد آمادگي دفاعي خود را حفظ كند بايد تمرين را در دستور كار داشته باشد كه ما نيز راهكنش‌ها (تاكتيك‌ها) و پرواز‌هاي مختلفي در اين راستا داريم.

معاون عمليات نيروي هوايي ارتش ادامه داد:در رزمايش‌هايي كه در طول سال برگزار مي‌كنيم راهكنش‌ها(تاكتيك‌ها) و تمرين‌هاي متفاوتي از پرواز‌هاي بُرد بلند و پرواز در ارتفاع پست مورد تمرين خلبانان قرار مي‌گيرد و بدين ترتيب نيروي هوايي ارتش به‌عنوان يك پدافند هوا پايه در سطح كشور عمل مي‌كند.

معاون عمليات نيروي هوايي ارتش تأكيد كرد:‌در صورتي‌كه تهديدي عليه كشورمان صورت بگيرد، نيروي متجاوز با ضربات مهلك نيروي هوايي ارتش روبرو خواهد شد