شعر انقلاب اسلامی دوران درخشان ادبیات فارسی است

قادر طراوت پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهمترین رسالت این دفتر برنامه ریزی برای ساماندهی حوزه های مختلف شعری کشور است.

وی ادامه داد: شعر انقلاب اسلامی به بلوغ و نبوغ رسیده است، افزود: شعر انقلاب در واقع دوره درخشان شعر فارسی است.

طراوت پور افزود: شعر انقلاب اسلامی از لحاظ محتوا و فرم تحول زیادی یافته است و گونه های مختلف مستقل، مذهبی، روشن فکر مابانه، اجتماعی و سیاسی و غیره در آن بروز و ظهور یافته و از اتفاقات مبارک این دوران ظهور جریان های شعری عاشورایی، حسینی، رضوی و مهدوی است.

وی یکی از مهمترین برنامه های دفتر شعر و ادب وزارتخانه را ایجاد پیوند بین شعر انقلاب اسلامی و دانشگاه ها و نیز ساماندهی و ایجاد شخصیت حقوقی برای انجمن ها و مجامع شعر و ادب ذکر کرد.

این مسئول حضور تشکل ها و انجمن های مردمی را برای ایجاد پویایی بیشتر در برگزاری جشنواره های شعری خواستار شد و گفت: در نهایت باید جشنواره ها توسط تشکل های مردمی برگزار و از سوی وزارتخانه نظارت شوند.

