بهره برداري از واحد تولید فولاد ارفع با حضور رئیس جمهور در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، اين واحد توليدي كه گندله را به آهن اسفنجي تبديل مي كند با ظرفیت توليد 800 هزار تن در کمتر از 37 ماه به بهره برداری رسیده است و از شش ماه گذشته تاكنون به صورت آزمایشی راه اندازی شده است.



با راه اندازی این واحد صنعتي 300 نفر به كارگرفته خواهند شد همچنين براي دو هزار نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزايي خواهد شد.



ميزان سرمايه گذاري براي اين واحد صنعتي 58 ميليون يورو و 45 ميليارد تومان اعلام شده است.



همچنین واحد تولیدي فولاد ارفع اردكان نيز با حضور رئيس جمهور با ظرفیت تولید بیش از 800 هزار تن بهره برداري خواهد شد.



با بهره برداري از اين واحد صنعتي توليدي براي 680 نفر ايجاد اشتغال خواهد شد همچنين زمينه اشتغال چهار هزار نفر به صورت غير مستقیم نيز فراهم می شود.



به گزارش مهر، واحد فولاد ارفع اردكان بزرگترین واحد فولادی استان یزد به شمار می رود كه در مدت زمان سه سال و پنج ماه به بهره برداری رسیده است.