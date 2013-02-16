علی کرمی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتاب جدید خود گفت: این کتاب «بازیهای من و شانس عزیزم» نام دارد و بعد از «جن زیبایی که از پترا آمد» دومین مجموعه داستانم محسوب میشود. این کتاب شبیه همان مجموعه داستان اولی است و شاید تفاوتش این باشد که چند داستان بیشتر دارد.
وی افزود: «بازیهای من و شانس عزیزم» دارای داستانهایی در قالب فلش فیکشن، چند داستان 10 صفحهای و دو داستان 25 صفحهای است. در کل تنوع حجم در داستانهای کتاب زیاد است و گسترهای از 35 داستان دو خطی تا 25 صفحهای را در بر میگیرد. کتاب نیز در حجمی حدود 140 صفحه جمع شده است.
این نویسنده گفت: داستانهای این کتاب، آثاری هستند که از سال 89 تا بهار امسال آنها را نوشتهام. میتوانم بگویم کسی که کتاب «جن زیبایی که از پترا آمده بود» را خوانده باشد، با خواندن این کتاب با رویداد تازهای مواجه نمیشود چون این کتاب در واقع دنباله «جن زیبا» است.
کرمی همچنین گفت: پیش از این کتاب را به یک ناشر دادم و کتاب مجوز چاپ را از ارشاد گرفت اما چون سر بعضی مسائل با ناشر توافق نداشتم کتاب را پس گرفته و به ناشر دیگری دادم. در واقع «بازیهای من و شانس عزیزم» در حال حاضر توسط ناشر جدید در حال بررسی هستند.
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