بیشترین سهم سرمایه گذاری در جزیره قشم در بخش تجارت است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله اسلامی بیان داشت: این فعالیت ها از طریق دو هزار کارت بازرگانی صادر شده در این منطقه انجام می شود.

وی تمرکز فعالیت های بازرگانان قشم در یک موسسه ی حقوقی و رسیدگی به مسایل و مشکلات آنها از کانال های رسمی و قانونی را باعث توسعه ی تجارت در این منطقه دانست و تصریح کرد: حمایت و تعامل بالا ی مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم به خصوص مدیرعامل محترم ، جناب آقای مهندس حیدری پور با بازرگان های این منطقه نیز زمینه را برای توسعه ی فعالیت های تجاری در قشم به طور کامل فراهم ساخته است.

به گفته وی ارایه ی تسهیلات ویژه از سوی سازمان منطقه آزاد قشم به بازرگان های این منطقه از جمله قایل شدن تخفیف های مختلف در عوارض و حقوق گمرکی و همچنین فراهم ساختن خدمات ترانشیب و ترانزیت کالا در بندر کاوه، راه را برای رونق تجارت و رضایت فعالان تجاری در این منطقه مهیا کرده است.

اسلامی تشکیل شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور را که در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیده است، گامی مهم در حل موانع توسعه ی تجارت در این مناطق از جمله منطقه آزاد قشم ارزیابی کرد و یادآور شد: این شورا با راه اندازی یک دفتر در تهران قصد دارد با حضور در مراجع اصلی تصمیم گیری در کشور گام های بزرگی برای توسعه ی تجارت در این مناطق به عنوان پیش درآمد توسعه ی تجارت در کل کشور بردارد.

موسسه بازرگانان عالی توسعه تجارت قشم در ششم مهرماه سال 1390با حضور 130بازرگان فعال در منطقه آزاد قشم از طریق برگزاری انتخابات قانونمند برای انتخاب اعضای هیات مدیره آن تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد.