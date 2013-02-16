کشف 7600 نخ سیگار خارجی در مازندران

سرهنگ حسن تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بيش از هفت هزار و 676 نخ سيگار خارجي قاچاق به همراه مقاديري مواد مخدر و 276 عدد داروي غير مجاز در استان کشف شد.

وی افزود: کشف 850 عدد مواد محترقه به همراه سه دستگاه موتور سيکلت بدون پلاک از ديگر کشفيات استان بوده است.

رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي مازندران، از دستگيري تعدادي متهم در اين ارتباط خبر داد و افزود: متهمان پس از تشکيل پرونده تحويل مرجع قضايي شدند.

تقوی از اجراي طرح نظارت بر اماکن عمومي در راستاي مقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي و تخلفات صنفي خبر داد.

وی با اشاره به اجراي طرح نظارت بر اماکن عمومي در راستاي طرح ارتقا امنیت اجتماعی تصريح کرد: اين طرح با هدف نظارت بر عملکرد و فعاليت سوپر ماركت ها، فروشگاه هاي مواد غذايي، خواربار فروشي و لبنياتي و مقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي و تخلفات انتظامي به مدتدو روز در سطح شهرستان هاي مازندران به مرحله اجرا در آمد.

رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي مازندران افزود: در اين طرح از هزار و517 واحد صنفي بازديد شد که در نتيجه 268 واحد داراي تخلف شناسایي و از 414 واحد صنفي تعهد کتبي اخذ شد و 117 واحد صنفي متخلف اخطار پلمب دريافت کردند.

تقوي افزود: 13 واحد صنفي متخلف پلمپ و از اين واحد ها مقادير زيادي محصولات ضد فرهنگي کشف و ضبط شد.