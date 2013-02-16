41 پروژه شهری و روستایی در اردستان به بهره برداری رسید

بهرام خواجه سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شهرستان اردستان در 22بهمن یک حماسه بزرگ را آفرید به طوری که در مقایسه با سال‌های گذشته جمعیت شرکت کننده چند برابر افزایش داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه دهه مبارک فجر بیش از 41 پروژه شهری و روستائی دراردستان به بهره برداری رسیده اظهار داشت: عمده این پروژه ها متعلق به بخش خصوصی بوده و به همین علت شهرستان اردستان نسبت به سایر شهرستان ها متمایز گردیده است.

خواجه سعیدی تصریح کرد: اعتبار هزینه شده برای این طرح ها 500 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت امید است مجموع این طرح‌ها اشتغال‌زایی خوبی را در شهرستان همراه داشته باشد.

خواجه سعیدی در پایان صحبت خود از آخرین پروژه های بهره برداری شده به افتتاح ساختمان اداری دهیاری روستای کچومثقال در زمینی به مساحت 630 مترمربع و هزینه ای بالغ بر 690 میلیون ریال و همچنین ساختمان دارالقرآن روستای کچورستاق در زمینی به مساحت 150 مترمربع و هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون ریال در دو طبقه اشاره نمود.