به گزارش خبرنگار مهر، این مصوبه شامل تكالیف و راهبردهایی برای كلیه نهادها و عامل‌هایی است كه در امر شناسایی و بهره‌گیری از فضا و هوا برای فعالیت‌های رسانه‌ای و مخابراتی، تصویربرداری، شناسایی و جابجایی محموله‌ها در هوا و فضا است.

سند جامع توسعه هوافضای کشور در 6 فصل و در سه حوزه فضایی، هوایی و فضانوردی، و دفاعی هوافضا تنظیم و تصویب شده است.

دستیابی به جایگاه اول منطقه در تسخیر فضا و تسلط بر آن از طریق علوم و فناوری‌های مرتبط با استفاده از توانمندی‌های دانشگاه‌ها و مراكز علمی و پژوهشی كشور، انجام ماموریت‌های فضایی سرنشین‌دار و قراردادن انسان در مدار و همچنین طراحی، ساخت، پرتاب و بهره‌برداری از ماهواره در مدار زمین‌آهنگ و دیگر ماهواره‌ها با كاربردهای ارتباطات، سنجش از دور با اولویت فناوری و صنایع داخل و با مشارکت جهان اسلام و همکاری‌های بین‌المللی از مهمترین اهداف كلان حوزه فضایی در سند جامع هوافضا است.

دستیابی به خدمات و زیرساخت‌های ارتباطات فضا پایه برای تامین نیازمندی‌های کشوری و منطقه‌ای، عمومی و تجاری و سازگار با بستر مخابراتی زمین پایه، دستیابی به فناوری لازم برای پاسخگویی به خدمات مورد نیاز سنجش از دور و مشاهده زمین با دقت زیر 10 متر، همكاری در راستای موقعیت‌یابی، ناوبری و زمان‌سنجی در سطح ملی و منطقه‌ای مطابق با کیفیت جهانی و رقابت‌پذیر از دیگر اهداف كلان در حوزه فضایی سند جامع هوافضا تعریف شده است.

در حوزه هوایی و هوانوردی سند جامع توسعه هوافضای كشور نیز تبدیل شدن به قطب منطقه‌ای و دارای جایگاه برجسته جهانی با استفاده از توان علمی و فناوری دانشگاه‌ها و مراكز علمی برای توسعه طراحی و تولید هواپیمای جت منطقه‌ای 100 و 150 نفره و هواپیماهای هوانوردی عمومی متناسب با نیازهای کشور و بازارهای جهانی، بالگرد متوسط و نیمه سنگین و موتورهای توربوجت، توربوفن سبک، توربوفن سنگین و توربوكمپرسورهای گازی با ظرفیت یک تا 10 مگاوات پیش بینی شده است.

حضور موثر در هوانوردی جهانی، ایجاد ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تحقق ترافیک هوایی 50 میلیون مسافر و 550 هزار تن بار داخلی و 50 میلیون مسافر و 950 هزار تن بار در سطح بین‌الملل و ترانزیت از دیگر اهداف كلان حوزه هوایی و هوانوردی در سند جامع توسعه هوافضای كشور است.

باز طراحی و ساخت هواپیما و بالگرد جنگنده چند منظوره مورد نیاز در نسل پنجم، انواع پهپادها با قابلیت ارتفاع، برد و محموله بالا و نیز تهاجم در سطح رقابت پذیری جهانی، موشک‌های مورد نیاز برای حفظ و ارتقای توان دفاعی و ایجاد توان بازدارندگی مؤثر در برابر تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و در سطح پنجم جهان، طراحی، ساخت، پرتاب و بهره برداری از ماهواره‌های دفاعی و امنیتی مورد نیاز و همچنین طراحی، ساخت و بهره‌برداری از سامانه‌های حامل ماهواره‌های مورد نیاز از جمله اهداف کلان حوزه دفاعی هوافضای سند جامع توسعه هوافضا ذكر شده است.

به گفته دكتر كبگانیان قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، سند جامع توسعه هوا فضای کشور در بلندمدت اهداف چشم انداز 1404 را دنبال خواهد كرد و هر یک از حوزه‌های هوایی و هوانوردی، دفاعی و فضایی به متولیان آنها واگذار شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت در سند جامع توسعه هوافضای كشور پروژه‌های بزرگی در زمینه فناوری فضایی تعریف شده است و امیدواریم با تامین بودجه و هزینه‌های لازم، كشور بتواند به اهداف این سند دست پیدا كند.

به گفته دكتر كبگانیان در نقشه جامع علمی كشور و سند توسعه هوافضا بر گسترش همكاری‌های بین‌المللی تاكید شده است و در این راستا می‌توان از ظرفیت كشورهای غیر متعهد همچنین كشورهای ثروتمند و دارای فناوری جهان اسلام استفاده كرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سند جامع توسعه هوافضای كشور در ستاد راهبری نقشه جامع علمی كشور نهایی و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و تمامی دستگاه‌ها، صنایع مختلف و دست‌اندركاران آن در این راستا همكاری مناسبی داشتند كه نهایتا سبب ایجاد همگرایی بین بخش‌های مختلف كشور شد.