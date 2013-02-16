به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز از بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر در چهار بخش نسلی دیگر، رقابتی،استعدادهای درخشان و بینالملل به دبیری حسن ریاحی برگزار میشود.
تالار وحدت:
ساعت 18:30 کنسرت گروه موسیقی "رستاک"به سرپرستی سیامک سپهری در بخش جنبی و ساعت 21 کنسرت کوارتت تارکوفسکی از فرانسه و آلمان در بخش بینالملل جشنواره روی صحنه می رود.
تالار رودکی:
ساعت 18:30 کنسرت "رسیتال ویلنسل و پیانو" به سرپرستی مهرداد عالمی و رسیتال پیانو به سرپرستی مرتضی شیرکوهی در بخش استعدادهای درخشان روی صحنه میرود. ساعت 21 "مدیانت" به سرپرستی آلوین آوانسیان و کوارتت زهی کادانس به سرپرستی پویا بلوری در بخش رقابتی اجرا می شود.
فرهنگسرای ارسباران:
ساعت 18:30 گروه موسیقی "سهند" با آواز رشید وطن دوست در بخش جنبی و ساعت 21 گروه موسیقی همنوازان خاموش به رهبری آرمین جوانبخت و مجتبی عسگری در بخش نسلی دیگر روی صحنه می رود.
پژوهشکده فرهنگ و هنر:
گروه موسیقی "هفت حصار" به سرپرستی راستین شفیعی و "مهربانگ ساری" به سرپرستی فرزاد محمدنژاد در بخش رقابتی اجرای برنامه دارند.
برج میلاد:
ساعت 18:30 بهنام صفوی و ساعت 21 محمد علیزاده دو خواننده موسیقی پاپ در چهارمین روز از جشنواره موسیقی اجرای برنامه دارند.
خانه هنرمندان:
امروز صبح ساعت 10:30 دو فیلم مستند "اهمیت عارف بودن" و "مرغ سحر" به کارگردانی مهدی باقری روی پرده رفت.
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