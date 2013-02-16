به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز از بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر در چهار بخش نسلی دیگر، رقابتی،استعدادهای درخشان و بین‌الملل به دبیری حسن ریاحی برگزار می‌شود.

تالار وحدت:

ساعت 18:30 کنسرت گروه موسیقی "رستاک"به سرپرستی سیامک سپهری در بخش جنبی و ساعت 21 کنسرت کوارتت تارکوفسکی از فرانسه و آلمان در بخش بین‌الملل جشنواره روی صحنه می رود.

تالار رودکی:

ساعت 18:30 کنسرت "رسیتال ویلنسل و پیانو" به سرپرستی مهرداد عالمی و رسیتال پیانو به سرپرستی مرتضی شیرکوهی در بخش استعدادهای درخشان روی صحنه می‌رود. ساعت 21 "مدیانت" به سرپرستی آلوین آوانسیان و کوارتت زهی کادانس به سرپرستی پویا بلوری در بخش رقابتی اجرا می شود.

فرهنگسرای ارسباران:

ساعت 18:30 گروه موسیقی "سهند" با آواز رشید وطن دوست در بخش جنبی و ساعت 21 گروه موسیقی همنوازان خاموش به رهبری آرمین جوانبخت و مجتبی عسگری در بخش نسلی دیگر روی صحنه می رود.

پژوهشکده فرهنگ و هنر:

گروه موسیقی "هفت حصار" به سرپرستی راستین شفیعی و "مهربانگ ساری" به سرپرستی فرزاد محمدنژاد در بخش رقابتی اجرای برنامه دارند.

برج میلاد:

ساعت 18:30 بهنام صفوی و ساعت 21 محمد علیزاده دو خواننده موسیقی پاپ در چهارمین روز از جشنواره موسیقی اجرای برنامه دارند.

خانه هنرمندان:

امروز صبح ساعت 10:30 دو فیلم مستند "اهمیت عارف بودن" و "مرغ سحر" به کارگردانی مهدی باقری روی پرده رفت.