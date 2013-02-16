تیم فوتسال کهگیلویه وبویراحمد به دو پیروزی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که با حضور استانهای سراسر کشور در شهر بابلسر در حال برگزاری است، تیم فوتسال ناشنوایان استان با تیمهای فارس، لرستان و زنجان هم گروه است.

این تیم در اولین دیدار موفق شد با نتیجه (5بر 1)تیم ناشنوایان استان زنجان را شکست دهد.

همچنین تیم فوتسال ناشنوایان استان در دومین دیدار خود توانست تیم فارس را با نیتجه (2بر1 )شکست دهد و راه خود را برای صعود به مرحله بعدی این مسابقات هموار کند.

تیم فوتسال ناشنوایان استان امروز در سومین دیدار خود به مصاف تیم فوتسال استان لرستان می رود.

شکست تیم والیبال نشسته نفت و گاز گچساران در لیگ برتر

تیم والیبال نشسته نفت و گاز گچساران در هفته پنجم دوربرگشت لیگ برت کشور مقابل مهمان خود تیم صنعت نفت آبادان متحمل شکست شد.

در این دیدار تیم صنعت نفت آبادان موفق شد با نتیجه (3بر1 )تیم نفت و گاز گچساران را شکست دهد.

تیم آبادان در این دیدار در ستهای اول ، سوم و چهارم و با امتیازهای (25بر 22)،(25بر22 )و (25بر21)بر تیم والیبال نشسته نفت وگاز گچساران غلبه کند.

تیم نفت وگاز گچساران در حال حاضر با چهار امتیاز در رده هفتم جدول لیگ برتر والیبال نشسته کشور قرار دارد.

شکست تیم هندبال بانوان نفت و گاز گچساران در سبزوار

تیم هندبال بانوان نفت و گاز گچساران در هفته یازدهم این رقابتها مقابل تیم قدرتمند ثامن الححج سبزوار مغلوب شد.

در این دیدار تیم نفت و گاز گچساران با نتیجه (30بر20 )مغلوب این تیم شد.

در حال حاضر تیم هندبال بانوان نفت وگاز با هفت امتیاز در رده ششم جدول این مسابقات قرار دارد.

شکست نفت گچساران در لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور

در هفته چهاردهم و پایانی مسابقات فوتبال لیگ برتر نوجوانان کشور، تیم نفت و گاز گچساران در اهواز مقابل تیم استقلال این شهر متحمل شکست شد.

در این دیدار تیم استقلال اهوازموفق شد با نتیجه (4بر1 )تیم فوتبال نوجوانان نفت و گاز گچساران را شکست دهد.

تنها گل تیم نفت در این دیدار توسط "بنیامین اسد زاده" وارد دروازه تیم استقلال اهواز شد.

نفت و گاز در سکوی چهارم لیگ واترپلوی کشور قرارگرفت

تیم واترپلو نفت و گاز گچساران به مقام چهارم مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور دست یافت.

درهفته یازدهم و پایانی لیگ برتر واترپلوی کشور، نفت و گاز با پیروزی مقابل تیم "شهبازی" زنجان مقام چهارم این مسابقات را کسب کرد.

در این دیدار که در استخر نفت و گاز گچساران برگزار شد، تیم گچساران با نتیجه (5برصفر )مهمان خود را شکست داد و بعد از تیمهای فولاد ماهان سپاهان اصفهان، نفت امیدیه و آزادی خوزستان به مقام چهارم لیگ برتر واترپلو کشور دست یافت.