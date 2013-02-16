  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۸

حسینی:

چاپ کتاب های شعرای جنوب کرمان مستلزم اختصاص بودجه است

چاپ کتاب های شعرای جنوب کرمان مستلزم اختصاص بودجه است

کرمان - خبرگزاری مهر: شاعر برگزیده جشنواره بین المللی شعر فجر خواستار اختصاص بودجه بیشتر برای چاپ کتاب های شعرای جنوب کرمان شد.

عبدالرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر جشنواره شعر فجر را فرصتی برای شاعران جوان دانست و گفت: اینگونه جشنواره ها موجب رشد توانایی ها و استعدادهای شاعران جوان می شود.

وی ادامه داد: استقلال اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در جنوب استان نقش مهمی در شکوفایی استعدادهای شاعران داشته است.

شاعر برگزیده جشنواره بین المللی شعر فجر از جنوب استان کرمان با اشاره به پیشرفت شعر در جنوب استان اظهار داشت: ظرفیت های فراوان بومی و محلی جنوب استان در چند سال اخیر و با همت مسئولین شکوفا شده است.

وی اختصاص بودجه و امکانات بیشتر و نیز مساعدت برای چاپ کتاب شعرای منطقه را خواستار شد.

حسینی همچنین درباره موفقیت های گذشته خود گفت: برگزیده شعر دفاع مقدس و جشنواره داستان استان و برگزیده شعر رضوی و فجر استان کرمان نیز جز موفقیت های من است.

کد مطلب 1816051

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها