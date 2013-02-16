غلامعلي رياحي در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتشار اخباري مبني بر اعلام تائيد حكم اعدام مه آفريد خسروي گفت: من شخصا به دفتر رئيس ديوانعالي كشور و شعبه مربوطه در ديوان مراجعه كردم و آنها گفتند حكم نهايي هنوز ثبت دادنامه نشده است.

وي افزود: با توجه به اينكه منبع اين خبر شخص رئيس ديوانعالي بوده است موجب تشويش بسياري از خانواده ها شده به طوريكه مجهول بودن نام برخي محكومين سبب تشدید فشار خانواده ها به وکلا براي مطلع شدن از كم و كيف حكم نهايي شده است.

رياحي گفت: مسئولين مربوطه ديوانعالي اظهار داشتند با توجه به انتشار ناقص خبر سعي می کنند موضوع از طریق سخنگوي قوه قضائيه قبل از جلسه سخنگو رسانه اي و اعلام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برخي از سايتهاي خبري صبح امروز اعلام كرده بودند: آيت الله محسني گركاني رئيس ديوانعالي كشور اعلام كرده است: فقط حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده فساد 3 هزار ميلياردي یعنی مه آفرید خسروی و یکی دیگر از متهمان تائید شده است. همچنين احکام صادر شده در پرونده اين دو متهم ديگر توسط قضات عالی رتبه دیوان نقص گرفته شده و احکام نقض ماهوی نشده است از این جهت بايد اصلاح شود و مجددا به دیوان عالی کشور باز گردد.

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس حكم دادگاه مه آفرید خسروی، آقای (ب.ب) مشاور حقوقی مه آفرید، آقای (الف.ش) مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و آقای (س. ک) رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در پرونده فساد مالی بزرگ به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. همچنین مه آفرید متهم ردیف اول پرونده به پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی به میزان 25 هزار و 729 میلیون و 800 هزار ریال و پرداخت 28 هزار میلیارد و 554 میلیون ریال به بانک ها - معادل کل ال سی های پرونده محکوم شده است.رئیس دادگاه همچنین آقای (س. م) رئیس سابق بانک ملی کیش و آقای (د. م) از متهمان پرونده را به حبس ابد، رد مال و جزای نقدی محکوم کرده است.