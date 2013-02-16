واژگونی تاکسی در ورودی پردیسان قم پنج مجروح بر جای گذاشت

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: روز گذشته در قم سه حریق وسیله نقلیه، 2 حریق ضایعات در قم بوقوع پیوست.



وی ادامه داد: همچنین طی 24 ساعت گذشته 2 مورد نجات شامل محبوس شدن داخل منزل و تصادف خودروی پژو 405 با خودروی کامیون بود که در اثر این تصادف یک نفر مصدوم داخل خودرو گیر کرده بود که آتش نشانان در محل حضور یافته و مصدوم را از خودرو خارج کردند.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: طی 48 ساعت گذشته یک حریق خودروی پراید و یک حریق مغازه ساندویچی در قم رخ داد.



وی گفت: در حریق کارخانه کفش تعداد زیادی میز و صندلی که داخل حیاط کارخانه قرار داشت طعمه حریق شدند که آتش نشانان از سرایت آتش به کارخانه جلوگیری کردند.



جعفری بیان کرد: در اثر واژگونی خودروی سمند در ورودی پردیسان پنج نفر مصدوم شدند که یک گروه نجات از ایستگاه های 6 و پردیسان به محل اعزام شده و مصدومان را از داخل خودرو خارج کردند.