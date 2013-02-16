به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی فرنگی و آزاد جام جهانی روزهای اول تا چهارم اسفندماه به میزبانی سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد. به همین خاطر تیم های شرکت کننده اسامی نفرات خود را به مسئولان فدراسیون کشتی اعلام کرده اند.

ترکیب تیم کشتی فرنگی روسیه به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: استفان ماریان، بخان مانکی یف

60 کیلوگرم: رستم خاچباروف، ایوان کوی لکوف

66 کیلوگرم: اسلام بیک آلبی یف- آدام کوراک

74کیلوگرم: رومن ولاسوف- الکساندر چخرکین

84 کیلوگرم: الکسی میشین – عظمت بیک بایف

96 کیلوگرم: نیکیتا میلنیکوف – موسی ایولوف

120 کیلوگرم: الیخان ایوب اف، شاهرودی ایوب اف

سرمربی: کوگی گوگیاشویلی

ترکیب تیم کشتی فرنگی ترکیه به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: فاتح اوچونچو، هارون بوزاوغلو

60 کیلوگرم: رحمان بلیچی، یوگور تفنگ

66 کیلوگرم: آتاکان یوکسل، رفیق عیوض اوغلو

74 کیلوگرم: شرف تفنگ، امره کاس

84کیلوگرم: مهمت یلدریم، سبان کاراتاس، سلجوق سبی

96 کیلوگرم: جنگ ایلدم، متهان باسار

120 کیلوگرم: آتیلا گوزل، امین اوزترک، رضا کایالپ

ترکیب تیم ملی فرنگی آذربایجان به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: الدنیزعزیزلی، اورخان احمداف

60 کیلوگرم: الچین علی اف، طاها محمداف، ساکت جلیل اف

66 کیلوگرم: حسن علی یف، آزاد علی یف

74 کیلوگرم: شامل یرتاگانوف، الوین مورسا علی یف

84کیلوگرم: رقیق حسین اف، محمد اف شهریار، سامان طهماسبی

96 کیلوگرم: شالوا گادابادزه، آراز حسن اف، گوشا داویتادزه

120 کیلوگرم: رادومیر پتکویچ

ترکیب تیم کشتی آزاد روسیه به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: نریمان اسرافیلوف – عظمت توسکایف

60 کیلوگرم: الکساندر بوگومایف – باتو بادمایف

66 کیلوگرم: اکسلید رومانوف – آلن گوگایف

74 کیلوگرم: صبا هوژبتی – کاخابر هوژبتی

84کیلوگرم: ماگومد ابراگیم اف- بخان هامر

96 کیلوگرم: آنزور بولتاکایف – یوری بلونوفسکی

120 کیلوگرم: فلیکس تساریکایف – آلن خوگایف

سرمربی: ماگمود گوسینوف

ترکیب تیم کشتی آزاد آذربایجان به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: محمود ماگموداف – غریب علی اف

60 کیلوگرم:آقا حسین مصطفی اف

66 کیلوگرم: روسلان دبیر گادژیف

74 کیلوگرم: اشرف علی یف

84کیلوگرم: الیا هامیکوف

96 کیلوگرم: اصلان بیک آلباروف

120 کیلوگرم: علی عیسی اف – اصلان دژیبیسوف

سرمربی: اسداله آبسایدوف