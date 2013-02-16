می توانیم 10 تا 20 میلیون حقوق به پزشکان بدهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسن طریقت گفت: من زمانی به عنوان معاون وزیر رفاه دبیر کمیته آسیب های اجتماعی وزارت کشور بودم و هر هفته در خصوص آسیب های اجتماعی جلساتی با استانداران کشور داشتم، در این جلسات بیشترین دلایل آسیب های اجتماعی در استان ها مربوط به فقر دسترسی مردم به سلامت بود.

وی افزود: در زندگی فردی و اجتماعی همه کمبودها را به نوعی می توان جبران کرد، ولی وقتی فردی به بیماری مبتلا شد این دیگر جایگزینی ندارد جز اینکه سلامتی اش را به او بازگردانیم.

طریقت با اشاره به انجام برخی کارهای غیرضروری در مراکز درمانی گفت: به عنوان مثال در یک بیمارستان در چند ماه گذشته بالغ بر 800 آنژیوگرافی انجام شده است که باید پرسید در کشور ما با سرانه درمان 300 دلار در مقایسه با سرانه درمان 3000 دلاری در اروپا و 10 هزار دلاری در آمریکا آیا اجازه انجام چنین حجم از آزمایشات وجود دارد یا خیر.

سرپرست وزارت بهداشت ادامه داد: منطق می گوید با وجود راهنماهای بالینی بسیاری از این کارهای غیرضروری لازم نیست انجام شود.

وی بیان داشت: سال جاری دولت درآمد 144 هزار میلیارد تومانی را پیش بینی کرده بود که 70 هزار میلیارد تومان آن تاکنون محقق شده و تا پایان سال این رقم به 90 هزار میلیارد می رسد، سال آینده هم وضعیت از این بهتر نخواهد بود و حتی ممکن است اعتبارات کمتر از این میزان تحقق یابد، بنابراین لازم است در انجام چنین کارهایی در بیمارستان ها دقت بیشتری کنیم.

طریقت با اشاره به اینکه از ابتدا اشتباه بود که تعیین تعرفه های درمانی را به صنف مربوط به آنها واگذار کنیم، گفت: اگر تعادل تعرفه رعایت شود با همین تعرفه ها توان اعتبارات کشور به ما اجازه می دهد بین 10 تا 20 میلیون به پزشکان حقوق بدهیم به شرط آنکه هزینه هایمان را با اعتبارات بالانس کنیم.