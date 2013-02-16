آمادگی هرمزگان برای همکاری با فنلاند در زمینه ساخت شناورهای مسافری

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی در دیدار با سفیر فنلاند در ایران با تشریح ظرفیت های مختلف استان هرمزگان، اظهار داشت: در طول سال به طور میانگین بالغ بر 11 میلیون گردشگر داخلی و خارجی به هرمزگان سفر کرده و از جاذبه های این استان بازدید می کنند و وجود دو منطقه آزاد قشم و کیش نیز ظرفیت های بسیاری را در این استان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در بخش اقتصاد نیز هرمزگان مرکز تجارت ایران محسوب می شود و از ظرفیت های مهمی همچون کارخانه های فولاد و آلومینیوم برخوردار است.

استاندار هرمزگان در ادامه یکی از مشترکات میان هرمزگان و کشور فنلاند را فعالیت در زمینه صنعت کشتی سازی دانست و افزود: صنعت کشتی سازی در استان هرمزگان از سابقه بسیار طولانی برخوردار است و کار ساخت بزرگترین حوض خشک خاورمیانه که امکان ساخت کشتی های پهن پیکر را ایجاد می کند به زودی در بندرعباس به پایان می رسد.

عزیزی همچنین به قابلیت های کشاورزی هرمزگان اشاره کرد و بیان داشت: سطح زیر کشت باغی و زراعی هرمزگان حدود 150 هزار هکتار است و میوه های متنوعی از جمله مرکبات در این استان تولید می شوند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این هرمزگان از مزیت بسیار خوب حمل و نقل دریایی و صادرات و واردات کالا برخوردار است که در این زمینه می توان ارتباطات خوبی میان بندرعباس و هلسینکی فنلاند ایجاد کرد.

استاندار هرمزگان خواستار همکاری بیشتر در زمینه صنعت کشتی سازی با کشور فنلاند شد و تصریح کرد: در زمینه های مختلف از جمله تجهیزات بندری، گردشگری و به خصوص ساخت شناورهای مسافری ما آمادگی داریم تا با کشور فنلاند همکاری داشته باشیم.

عزیزی در پایان گفت: همچنین آمادگی جهت همکاری دانشگاههای هرمزگان با دانشگاههای کشور فنلاند وجود دارد.