صدا و سیمای مرکز سمنان ده ساله می شود/کسب 18 عنوان افتخار در جشنواره ها

به گزارش خبرنگار مهر، استان سمنان با مساحتی بالغ بر نود و پنج هزار و 815 کیلومتر مربع 8.5 درصد مساحت کشور را تشکیل می دهد که از نظر وسعت در میان استانها در رتبه ششم است؛ این استان در همسایگی استان های مازندران، گلستان، اصفهان، تهران و قم قرار دارد.

بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، استان سمنان دارای شهرستان های سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدیشهر، آرادان، سرخه و میامی است.

از آنجایی که حفظ و پاسداری از فرهنگ، تاریخ و داشته‌های این مرز و بوم از جمله وظایف اصلی، اساسی و جزو مأموریت‌های قطعی صدا و سیما خصوصا در مراکزاستانی و محلی است این مهم می طلبید تا مرکزی بتواند تونمندی های و ظرفیت های استان سمنان را به نمایش بگذارد.

شبکه استانی سمنان ده ساله شد

صدا و سیمای مرکز سمنان فعالیت های خود را با دو فرستنده 10 کیلو وات رادیویی سمنان و یک کیلو وات دامغان در سال 1355 آغاز و به تدریج گسترش پیدا کرد و در حال حاضر دارای شبکه استانی صدا وشبکه استانی سیما است.

شبکه استانی سیمای این مرکز در تاریخ سی ام بهمن 1381 همزمان با عید سعید غدیر خم به همت مسئولان کشوری، استانی و مدیران و کارکنان این مرکز افتتاح شد، این شبکه در سی ام بهمن 1391، ده ساله می شود.

سی ام بهمن ماه روزی بیاد ماندنی برای صدا و سیمای مرکز سمنان

قائم مقام صدا و سیمای مرکز سمنان ضمن تبریک دهمین سالگرد شبکه استانی به مردم استان و عوامل سیمای این مرکز، گفت: سی ام بهمن ماه روزی بیاد ماندنی و فراموش نشدنی برای این مرکز است.

علی مسلمان اضافه کرد: ده سال از افتتاح شبکه استانی سیمای مرکز سمنان گذشته است و در این مدت شبکه استانی تجربیات زیادی پشت سر نهاده و نیروهای با تجربه جای خویش را به نیروهای جوان و مستعد سپردند و نیروهای جوان نیز در جهت کسب تجربه برآمدند.

وی با بیان اینکه برنامه های شبکه استانی سیما در طی این دهه از یک رشد کمی و کیفی قابل قبولی برخوردار بوده است اظهار داشت: در دنیای رقابت رسانه ای و تعدد رسانه های داخلی و خارجی رقابت بسیار سخت و نفس گیر است و باید برای جلب اعتماد و جذب مخاطب سر از پا نشناخت و شب و روز تلاش و مجاهده کنیم تا رسالت سازمانی خویش را انجام دهیم.

قائم مقام صدا و سیمای مرکز سمنان تصریح کرد: در رسانه دینی باید ذائقه و میل مخاطب را بر اساس مصلحت مخاطب تغییر داد که کاری بس دشوار است و باید همتی مضاعف پیشه خود سازیم که شدنی است.

سیمای مرکز سمنان توانمندی های خود را در زمینه های مختلف به اثبات رسانده است

معاون سیمای مرکز سمنان نیز در ادامه افزود: ده سال پر افتخار را پشت سر گذاشته ایم و سالهایی پر امید پیش رو داریم.

احمد نیکار با بیان اینکه در این سال ها سیمای این مرکز به جهت وجود نیروهای متخصص و هنرمند بومی در سه ساختار" مستند "، "تله تاتر" و "انیمیشن" توانمندی های خود را به اثبات رسانده است عنوان کرد: در ساختارهای تله فیلم، سریال و عروسکی نیز تجربیات خوبی صورت گرفته و اینک می توان با اتکا به نیروهای بومی آثاری با کیفیت را در ساختارهای مذکور تولید کرد.

وی با اشاره به میانگین نمرات ارزیابی کسب شده از زمان افتتاح تاکنون گفت: بر اساس این ارزیابی ها برنامه های شبکه استانی سمنان ارتقای چشمگیری را در سطح کیفی داشته است.

نیک کار افزود: این امر مرهون تلاش همکاران متعهد و متخصص این شبکه و یاری واحد های پشتیبانی کننده است.

کسب 18 عنوان افتخار در جشنواره های گوناگون صدا و سیما

معاون سیمای مرکز سمنان با بیان اینکه طی یک سال گذشته 18عنوان افتخار در جشنواره های گوناگون نصیب سیمای مرکز شده است ابراز داشت: مجموعا 11 مورد راهیابی به بخش داوری، سه مورد کسب عنوان برگزیده در جشنواره ها ی ملی و هفت مورد راهیابی به بخش داوری و دو نیز مورد کسب عنوان برگزیده در جشنواره های بین اللملی بوده است.

افزایش تعهدات تولید در شبکه استانی سمنان

وی با سپاسگزاری از همکاران پر توانش در سیمای مرکز سمنان اضافه کرد: اخیرا تعهدات تولید شبکه استانی از 900 ساعت به یک هزار و 515 ساعت افزایش یافته و انجام این تعهدات نیاز به تلاشی بیش از پیش دارد.

نیک کار افزود: شبکه استانی سمنان در نظر دارد با برنامه ریزی مدون، اتکا به نیروهای بومی و بهره گیری از هنرمندان استانی، در سالهای آتی آثاری بومی و فاخر، قابل پخش از شبکه شما و دیگر شبکه های سراسری و قابل ارائه به جشنواره های ملی و بین المللی تولید کند.

وی خاطر نشان کرد: جذابیت بخشی به برنامه های روتین جهت افزایش میزان مخاطب و رضایت بینندگان و ایجاد محیط کاری منظم، قانونمند و در عین حال صمیمانه و آرامش بخش برای همکاران از اولویت های برنامه کاری شبکه استانی سمنان است.

افزایش سطح کیفی برنامه های شبکه استانی

مدیر تولید سیمای مرکز سمنان نیز در ادامه، مهمترین و بهترین آرزو را در آستانه دهمین سالگرد تاسیس این شبکه را داشتن نعمت صحت و سلامتی و همینطور شادی و شادکامی برای همه همکاران خود در تمامی واحدهای مرکز دانست و اظهار داشت: امسال هم تلاش داریم تا با همکاری لازم در جهت ارتقای سطح کیفی برنامه ها بیش از پیش گام برداریم.

حسین صادقی افزود: طبق آمار ارزیابی سیمای استان ها در سالهای اخیر برنامه های این مرکز افزایش سطح کیفی خوبی داشته است که امیدواریم بتوانیم این روند را حفظ کرده و حتی این سطح را افزایش دهیم.

وی موفقیت آثار این مرکز را جشنواره های یاهورینای بوسنی، مونته نگرو، جشنواره نگاه سبز سن پترزبورگ و جشنواره های داخلی سینما حقیقیت، جشنواره فیلم های صنعتی، جشنواره عمار، جشنواره مقاومت، وارش، جشنواره دنا، جشنواره رویش و ... را نشان دهنده توان و تخصص برنامه سازان سیمای مرکز سمنان در تولید آثار فاخر دانست.

صدا و سیما دانشگاه عمومی است

مدیر پخش سیمای مرکز سمنان نیز با اشاره به این مطلب که صدا و سیما یک دانشگاه عمومی است عنوان کرد: استفاده از برنامه های تلویزیون نوعی بهره مندی از این دانشگاه و آموزش از این رسانه عظیم است.

سعید اخلاقی با بیان اینکه فعالیت و همکاری در این رسانه برای من موهبتی الهی و فرصتی مغتنم است اظهار داشت: از این بابت خداوند بزرگ را شاکرم.



وی با اشاره به این مطلب که در این رسانه با همکارانی کار می کنم که همگی انسان های متعهد و فرهیخته هستند به خود می بالم و امیدوارم که به یاری خداوند و همکاری و مودت یکدیگر بتوانیم این شبکه را به جایگاه اصلی و واقعی و در خور مردم خوب استان برسانیم.

جمال عبدوس مدیر تامین برنامه سیما نیز در ادامه بیان داشت: مطمئنم که ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات این مرکز طی این ده سال مرهون زحمات شبانه روزی و بی دریغ همکاران سختکوشی است که بی ادعا و بسیجی وار در همه شرایط در صحنه حاضر بوده و انجام وظیفه کردند.

همکاری و همدلی مهمترین رمز موفقیت مرکز صدا و سیمای سمنان

در ادامه نیز تهیه کننده پیشکسوت سیما گفت: واقعیت این است که ما یک گروه همدل و همراه بوده و هستیم و توانستیم در طول این دهه به مدد الهی و همکاری و همدلی به بسیاری از موفقیت ها دست یابیم.

ابوالفضل محمد خانی همچنین در تعریف تلویزیون و علت فعالیت خود در صدا و سیما بیان داشت: آلوین تافلر معتقد است تلویزیون تنها وسیله ای است که انسان امروزی را به موج سوم (فراتکنولوژی) حیات اجتماعی خویش منتقل کرده است.

وی با بیان اینکه عظمت این پدیده و کار آیی و کاربرد آن در عصر تکنولوژی و فراتکنولوژی هر انسان مسلمان و آگاه را علاقمند می سازد که از این دستگاه برای پیشبرد اهداف عالیه اسلام و نظام اسلامی بهره لازم، کافی و وافی را ببرد، اظهار داشت: از سوی دیگر همانگونه که می دانیم امام راحل(ره) صدا و سیما را بعنوان دانشگاهی انسان ساز معرفی کرده است و این وظیفه انسان مسلمان و انقلابی را بیشتر می کند تا بتواند از این دستگاه بهترین بهره ها را برای انتقال مفاهیم اسلامی و ایمانی و رسیدن به مدینه فاضله ببرد و چه فضایی مهمتر و بهتر از این مکان برای کار و تلاش و گذران عمر است.

سیمای استان سمنان برگ افتخار را به ارمغان آورده است

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سمنان نیز با بیان اینکه از پنجم تیر 1371، سیمای مرکز سمنان هر جمعه مهمان مخاطبان آن سالها بود، افزود: برنامه هایی که مردم خوب استان هر هفته منتظر پخش آنها از سیمای محلی بودند.

علی شهسوار یادآور شد: پخش گزارش آدینه، برنامه کودک و یا برنامه جوان، اگر چه برنامه ها ترکیبی ساده داشتند ولی مردم، همین که شهر و دیار خود را هر هفته در تلویزیون می دیدند شاد و خرسند می شدند.

وی اظهار داشت: تلاش، کوشش و همت برنامه سازان سیمای مرکز سمنان در پاسخ به لطف و محبت مخاطبان باعث شد تا در سی‌ام بهمن سال 1381، شبکه استانی سیمای مرکز سمنان به منظور تقویت انسجام و اتحاد ملی، شکوفایی و پرورش استعدادهای هنرمندان استان سمنان به بهره‌برداری برسد.

شهسوار تصریح کرد: شبکه استانی سیمای مرکز سمنان هم اکنون با تولید دهها تله فیلم، تله تئاتر، مستند و انیمیشین، برگ افتخاری دیگر برای استان به ارمغان آورده و چندین مرتبه توانسته است سکوهای مهم جشنواره های داخلی و خارجی تلویزیونی را کسب کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: راهیابی مستند" تالم به جشنواره الجزیره در کشور قطر و بخش مسابقه جشنواره "بار" کشور مونته نگرو، راهیابی مستند برکت به جشنواره بوسنی و هرزگوین و دریافت بهترین جایزه صدابرداری درجشنواره فیلم کوتاه منطقه ای دنا، دریافت جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره فیلم های صنعتی توسط برادران زمین و راهیابی این مستند به جشنواره وارش و راهیابی به بخش مسابقه جشنواره حقیقت و ... از جمله این افتخارات است.