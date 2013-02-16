20 مقاله با موضوع هنر انقلاب به مرحله داوری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزایی با اعلام این خبر گفت: 37 مقاله علمی از هنرمندان و صاحب‌نظران خارجی و داخلی دریافت کردیم که در مرحله انتخاب، 20 اثر برای داوری نهایی انتخاب شدند. تمامی آثار انتخاب‌شده از هنرمندان داخلی است و صاحب‌نظران بین‌المللی نتوانسته بودند، در زمینه تحولات هنرهای تجسمی‌ انقلاب اسلامی مقاله قابل توجهي ارائه دهند.

وی افزود: با بررسی اولیه آثار پنجمین جشنواره تجسمی فجر و از آنجا که در دوره پیشین نیز مسوولیت بررسی آثار را بر عهده داشتم، سطح علمی آثار این دوره از جشنواره را بالاتر از دوره‌های گذشته می‌دانم. اگرچه هنوز معتقدم یک مقاله درجه یک و ناب هنوز در زمینه هنر انقلاب نیستند، ولی ارائه این آثار زمینه‌ای را فراهم خواهد کرد تا در آینده در زمینه مبانی نظری هنر انقلاب بیشتر کار کنیم.

این هنرمند یا اعلام انتشار آثار بخش مقاله متذکر شد: امسال در نظر داریم که به جای برپایی همایش در جشنواره تجسمی فجر، مجموعه مقالات برگزيده دوره و ادوار گذشته را چاپ و در دسترس مخاطبان و دانشجویان هنر قرار دهیم. همچنین در هفته آینده داوری نهایی این دوره نیز پایان می‌یابد و سه منتخب بخش مقاله نیز معرفی می‌شوند.

بخش مقاله پنجمین جشنواره تجسمی فجر با تاکید بر یافته‌های جدید، در زمینه بررسی تحولات هنرهای تجسمی‌انقلاب اسلامی و در راستای موضوعات: سیر تحولات و دستاوردهای هنرهای تجسمی‌ ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مطالعات تطبیقی میان هنرهای تجسمی‌ انقلاب اسلامی‌ ایران و تحولات هنری بیداری اسلامی‌، اصول و مبانی هنرهای تجسمی‌ انقلاب اسلامی‌ در حوزه اندیشه و هنر دینی، نقش و جایگاه هنرهای تجسمی‌ در دیگر هنرهای انقلاب اسلامی، بررسی زمینه‌های احیای ارزش‌های والای هنر ایرانی و اسلامی‌ در هنرهای تجسمی‌ معاصر ایران به دریافت اثر پرداخت.