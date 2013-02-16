بی اعتمادیهای دوران جنگ سرد هنوز وجود دارد/ لزوم مذاکره با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "سام نون" از معروفترین سیاستمداران خلع سلاح هسته ای و سناتور پیشین در آمریکا در گفتگو با هفته نامه "اشپیگل" درباره آزمایش اتمی سوم کره شمالی اظهار داشت: کره شمالی دائما در برنامه های اتمی و موشکی خود پیشرفتهایی را به دست می آورد و این مسئله عمیقا نگران کننده است. آمریکا نمی تواند این مسئله را به تنهایی حل کند. به همین دلیل، آمریکا باید به همکاری با متحدان خود به ویژه چین رو آورد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: برخی اعتقاد دارند که ما در ده سال آینده یک انفجار اتمی را در اروپا یا آمریکا تجربه خواهیم کرد. آیا این امر اتفاق خواهد افتاد؟ ممکن است. اما به اعتقاد من ما می توانیم این خطر را بسیار کاهش دهیم. این امر تنها با همکاری در سطح جهانی امکانپذیر است.

"سام نون" در ادامه خاطر نشان کرد که بی اعتمادیهای دوران جنگ سرد هنوز وجود دارد، اگر چه روسیه، اروپا و آمریکا امروز علایق مشترک بیشتری نسبت به گذشته دارند. در چنین شرایطی مذاکره کردن درباره هر مسئله؛ سالها به طول می انجامد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به مناقشات اتمی ایران با غرب اشاره کرده و گفت: من نمی توانم پیش بینی کنم که در سال 2013 چه اتفاقاتی در این زمینه خواهد افتاد. اما به نظر من 2013 سال مهمی در مناقشات اتمی غرب با ایران خواهد بود. من امیدوارم که ما بتوانیم این موضوع را برای ایرانی ها شفاف کنیم که هیچ مسئله ای با استفاده صلح آمیز آنها از انرژی اتمی نداریم.

وی در ادامه بر ضرورت مذاکره با ایران برای حل مناقشات هسته ای با این کشور تاکید کرده و در بخش دیگری از این گفتگو راه طولانی را برای دستیابی به دنیایی عاری از سلاحهای اتمی ارزیابی کرده و تصریح کرد که رسیدن به این هدف مانند بالا رفتن از یک کوه است ،ما می توانیم به نوک این قله برسیم اما در حال حاضر در ته دره قرار داریم و هنوز مسیری طولانی در پیش روی ما قرار دارد.