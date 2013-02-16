30 میلیون تومان بودجه به شورای محلات مشهد اختصاص می دهیم

غلامرضا بصیری پور در حاشیه دومین نشست شورای اجتماعی محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اختصاص بودجه 30 میلیون تومانی به شورای محلات در افکار و اندیشه های مردم تحول ایجاد می کنیم و توانمندی های آنان را نشان می دهیم.

عضو شورای اسلامی مشهد بیان کرد: نظام اداري کشور در همه صحنه‌هاي اجتماعي نمي‌توانند خواسته‌هاي مردمي را فراهم کنند و در دهه گذشته حرکت‌هاي اجتماعي مردمي در جامعه بسيار تاثيرگذار بوده است و به تکرار انجام شده است.

بصيري پور تاکید کرد: حضور مردم در صحنه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي ارزشمند است و حضور شوراها در نظام اجتماعي تاثیر گذار است.

وی بیان کرد: دستگاههای دولتی و مسئولان باید از ظرفيت‌هاي مردمي براي ايجاد راهکاري مناسب بهره‌مند مي‌شوند.

عضو شورای اسلامی مشهد تاکید کرد: در گذشته مسئولان دولتی کشور از حضور مردمي در عرصه‌هاي اجرایی مختلف می ترسیدند در حالی که با ايجاد مشارکت‌هاي مردمي مي‌توانيم قدم‌هاي مثبتي را در راستاي پيشرفت جامعه برداريم.

بصيري پور افزود: در هر محله با حمايت و نظارت مناطق شهر 20 ميليون اختصاص داده شده است که تا يکصد ميليون بازدهی داشته است.

وي گفت: اگر در سال 92 اختصاص بودجه را تا 30 ميليون داشته باشيم مي‌توانيم اقدامات بيشتري را در جهت پيشبرد اهداف در راستای پيشرفت شهري داشته باشيم.