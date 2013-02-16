جايزه برترين مقاله علمي به علي اكبر ولايتي اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله فرهنگستان علوم پزشکی یکی از مقالات منتشر شده در حوزه علوم بالینی و علوم پزشکی که بیشترین آمار مراجعه اساتید و پژوهشگران جهان بوده است را به عنوان پژوهش برتر سال معرفی می کند.

در جشنواره امسال رتبه اول "علوم بالینی غیر طراحی" به دکتر علی اکبر ولایتی برای مقاله میکروب مقاوم سل اعطا شد.

این مقاله در مجله chest برای اولین بار منتشر شده است که با استقبال زیاد متخصصین علوم پزشکی در دنیا مواجه شد و بیش از یکصد و شش مورد ارجاع به این مقاله در پژوهش ها و تالیفات محققین صورت گرفت.

همچنین رتبه اول علوم پایه پزشکی به حسین نجم آبادی اعطاشد.