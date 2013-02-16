كانون شاعران آييني حلقه ارتباط تخصصي مداحان با جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرويان حسيني ظهر شنبه در جلسه اعضاي كانون مداحان و شاعران آئيني خراسان رضوي اظهار كرد: كانون مداحان حلقه ارتباط تخصصي جامعه با مداحان باشند و به مداحان استان مضامين اسلامي مورد نياز جامعه را به صورت تخصصي و در قالب هنر ارائه كنند.

وي با اشاره به استقبال با شكوه مردم از راهپيمايي 22 بهمن افزود: راهپيمايي 22 بهمن نشان دهنده عمق بينش فرهنگي و احساس مسئوليت صحيح مردم در دفاع از اصالت هاي نظام اسلامي و لبيك به مقام ولايت است.

وي تاكيد كرد: همه ما هنوز تا نقطه اصلي وظيفه شناسي فاصله داريم اما دستگاه هاي فرهنگي خصوصا رسانه هاي ديني مانند كانون مداحان به عنوان يك رسانه اصيل و اثرگذار ديني مي تواند در آگاهي بخشي به مردم نقش آفرين باشد.

حجت الاسلام مرويان بيان كرد: كانون مداحان ظرفيت ممتازي براي توسعه زير ساخت هاي فرهنگي در شهرستانهاي استان را دارد.

وي افزود: كانون مداحان با برگزاري مجالس فرهنگي مي تواند با ارتباط سازنده با نسل جوان از ارزشهاي انقلاب دفاع كند.

مدير كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به ظرفيت بالاي كانون مداحان در توسعه فعاليت هاي فرهنگي تاكيد كرد: اين كانون با دسته بندي آموزشي و مراقبت از سرمايه مداحان مي تواند با شيوه هاي مختلف هنري معارف اسلامي را به اقشار جامعه ارائه كنند.

وي يادآور شد: مداحان در ارائه مدايح در جلسات به اين نكته توجه كنند كه از اشعار پر محتوا و داراي مضامين اخلاقي ناب استفاده كنند.

حجت الاسلام مرويان از مسئولان كانون مداحان خواست تا با مداحان استان و نيازهايشان آشنا شوند و فرصت ها وتهديدهاي اين گروه را بررسي كنند.

وي خطاب به اعضاي كانون مداحان گفت: بايد عده اي از اين كانون تعيين شده و مسائل و مشكلات جامعه مداحان را پيگيري كنند.

وي تاكيد كرد: كانون مداحان نياز جامعه را با توجه به توصيه هاي فقهاي اسلامي و دستورات اهل بيت و ولايت فقيه شناسايي كنند و به صورت مجموعه اي تدوين و در اختيار مداحان قرار دهند.