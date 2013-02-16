ماهانه 50 هزار مسافر توسط اتوبوسرانی شهرداری ورامین جا به جا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خوشنام صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای جایگزینی و تبدیل اتوبوسهای فرسوده، این سازمان از جمله سازمانهای پیشرو در کشور بوده و با همکاری و مشارکت اتحادیه اتوبوسرانی کشور و پرداخت 82.5 درصد قیمت اتوبوس سهم بخش دولتی و 17.5 درصد سهم بخش بهره بردار، اتوبوسهای این سازمان تبدیل به احسن شده اند.

وی عنوان داشت: هم اکنون تعداد 100 دستگاه اتوبوس بخش خصوصی و 15 دستگاه اتوبوس ملکی مشغول خدمات رسانی به شهروندان در خطوط درون شهری ورامین و برون شهری ورامین به تهران بوده و ماهانه 50 هزار مسافر را جا به جا می کنند.

بهینه سازی اتوبوسهای ملکی و پیگیری نوسازی اتوبوسهای ناوگان

خوشنام با اشاره به فعالیتهای سال جاری این سازمان اضافه کرد: بهینه سازی اتوبوسهای ملکی سازمان و تعمیرات موتور، صافکاری و نقاشی اتوبوسها ، پیگیری تبدیل و نوسازی اتوبوسهای ناوگان، خرید یک دستگاه ایستگاه مکانیزه مسافر و نصب در ایستگاه شهرداری خیابان شهید بهشتی، تهیه و نصب کانکس ایستگاه در دو مکان ابتدای جاده قاسم آباد و ابتدای جاده موسی آباد و پیگیری جابه جایی ساختمان مرکزی سازمان و انتقال به ساختمان جدید در انتهای خیابان 22 بهمن محله کارخانه قند از جمله اقدامات این سازمان بوده است.

وی یادآور شد: معرفی رانندگان سازمان به اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور برای اعزام به تور مذهبی و گردشگری مشهد مقدس، جابجایی ایستگاه میدان رازی در راستای مصوبه شورای ترافیک شهرستان و جلوگیری از آلودگی صوتی و هوایی منطقه و کاهش تصادفات ناشی از کاهش دید از فعالیتهای دیگر این سازمان است.