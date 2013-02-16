8 استان معطل 8 طرح فولادی/ حمایت از خودرو به سمت فولاد روانه شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق در سومین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران، تولید فولاد در جهان را در سال 2011، هزار و 490 میلیون تن عنوان كرد و گفت: در همین سال تولید ایران 17 میلیون تن بوده است. این در شرایطی است كه در یك مقطع تاریخی ایران، كره و تركیه در حد صفر تولید فولاد داشته اند اما هم اكنون تركیه و كره از ایران پیشی گرفته اند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: سرمایه گذاری در زمینه فولاد موضوعی است كه نباید نادیده انگاشته شود چرا كه هم اكنون آمارها حكایت از آن دارد كه ایران باید در زمینه تولید فولاد رتبه مناسبی در منطقه داشته باشد.

وی تصریح كرد: هم كانون حدود 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری از سوی ایمیدرو صورت گرفته است ضمن اینكه با احتساب سرمایه گذاری صورت گرفته از سوی بخش خصوصی به صراحت می توان گفت كه سرمایه گذاری ایران در زمینه فولاد به 250 میلیارد تومان می رسد.

به گفته آل اسحاق، فشار وارده به مصرف كنندگان، تعرفه 90 درصدی و قیمتهای حمایتی كه دولت از خودروسازان انجام می دهد، اگر به سمت فولاد روانه شود احتمال صادرات 10 میلیارد دلاری وجود دارد.

وی اظهار داشت: هم اكنون 4 عامل اصلی ضرورت توسعه فولاد از جمله انرژی، معادن، نیروی انسانی و بازار وجود دارد، بنابراین اگر تغییر نگاه ندهیم وضعیت به شویه فعلی پیش خواهد رفت، ضمن اینكه باید سهم بخش خصوصی در زمینه تولید فولاد افزایش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران چالشهای عمده پیش روی تولید فولاد را كاهش شدید بودجه های عمرانی دانست و خاطرنشان كرد: بالطبع فولاد نیز با كاهش بودجه های عمرانی متضرر شده است.

آل اسحاق با انتقاد از كند بودن روند اجرای 8 طرح فولادی، اظهار داشت: بنا بر این بود كه تولید فولاد در سال 92 به 30 میلیون تن برسد در حالی كه هم اكنون 8 استان كشور معطل اجرای این طرحها هستند.

وی با تاكید بر ضرورت همخوانی تمامی اعضای زنجیره ای فولاد با یكدیگر، خاطرنشان كرد: اگر حلقه های این زنجیره با هم همخوان نشوند به طور قطع لطماتی جبران ناپذیر به این صنعت وارد خواهد شد، ضمن اینكه باید به موضوع قیمت و عوامل موثر در كاهش قیمت تمام شده نیز نگاهی انداخت.