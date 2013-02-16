فروشنده های نوروزی در کوهدشت ساماندهی می شوند

محمد حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از دغدغه های شهرداری مبارزه با معضل سد معبر بوده که با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز قرار است فروشندگان اجناس نوروزی به مکانی مشخص دور از خیابان اصلی منتقل شوند.

شهردار کوهدشت یادآور شد: هرسال فروشندگان مواد غذایی و تنقلات و اجناس نوروزی با چیدن اجناس خود در پیاده روها و خیابان های اصلی شهر علاوه بر ایجاد سد معبر، چهره ی زشتی از معابر اصلی درست می کنند که این برخلاف قانون شهرداری و موجب آزار رهگذران و وسایل نقلیه است.

وی ادامه داد: با توجه به جلساتی که با نیروی انتظامی و فرماندار کوهدشت انجام گرفته و خواهد گرفت قرار بر این است که پیش از نزدیک شدن به روزهای خرید مردم، خیابانی فرعی برای عرضه اجناس در نظرگرفته شود.

حسین پور تصریح کرد: فروشندگان اجناس نوروزی به هیچ عنوان حق چیدن بساط خود در خیابان اصلی و مکانی غیر از محل تعیین شده از سوی شهرداری را نداشته و با متخلفان به شدت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی از مردم خواست از فروشندگانی که در جایگاه مشخص شده مستقر خواهند شد خرید کنند چرا که هم از نظر قیمت گذاری و هم بهداشت بر کار آن ها نظارت می شود.

شهردار کوهدشت گفت: جایگاه بازار نوروزی به زودی اعلام خواهد شد.