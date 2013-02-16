کاشت 300 نهال در سه روستای بخش مرکزی ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا طباطبایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: ائمه معصوم(ع) و بزرگان دینی همواره بر درختکاری و ایجاد فضای سبز تأکید داشته اند.

وی افزود: بخشداری مرکزی با توجه به پیش رو داشتن بهار طبیعت و ایام سال نو بیش از 300 اصله نهال در روستاهای علی آباد، باغخواص و کلاته کاشته شد.

بخشدار مرکزی شهرستان ورامین بیان داشت: البته در نظر داریم با هماهنگیهای به عمل آمده این روند را در روستاهای بخش مرکزی ادامه دهیم.

وی با اشاره به اینکه به طور متوسط حدود 40 درصد از فضای مفید موجود در روستاهای بخش مرکزی فضای سبز و درختکاری وجود دارد، ادامه داد: ایجاد فضای سبز و درختکاری از مواردی بوده که از ابتدای سال تا کنون بیش از پیش مورد توجه بخشداری مرکزی قرار داشته است.

طباطبایی بر لزوم مصرف بهینه آب برای توسعه فضای سبز تأکید کرد و گفت: با مکانیزه کردن سیستم آب رسانی به این نهالها و نیز ترمیم نهرها می توانیم در مصرف آب مورد نیاز نهالها و فضای سبز صرفه جویی کنیم.