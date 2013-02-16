تصاویر مرکز روسیه پس از انفجار شهاب سنگ/ ایجاد یک دهانه برخوردی 6 متری

به گزارش خبرگزاری مهر، این شهاب سنگ که از جو زمین عبور کرده و منفجر شده بود، به مثابه یک گلوله آتشین روشن تر و درخشان تر از خورشید در آسمان به چشم می خورد.

این رویداد نادر دیروز تصاویر حیرت انگیزی رقم زد که اکثر آنها توسط شهروندان در مرکز روسیه ثبت شده اند.

انفجار این شهاب سنگ در مرکز روسیه و در منطقه چلیابینسک بیش از 1200 نفر را مجروح کرد و به ساختمانهای بسیاری آسیب رساند.

"

یکی از مقامات رسمی روسیه در کنار یک گودال هشت متری ایجاد شده توسط این شهاب سنگ در سطح یک دریاچه یخزده نزدیک شهر چبارکول ایستاده است

شکستن دیوار صوتی موجب شکستن پنجره های بسیار، تکان خوردن ساختمانها شبیه زمین لرزه و اختلال شبکه های تلفنهای همراه شده است.

از 1200 نفر مجروح وضعیت 112 نفر جدی تر است و این تعداد در بیمارستان بستری شده اند.

برخی از این تصاویر توسط دوربینهای داشبورد که در اتومبیلهای روسیه برای زمان تصادفات در جاده های زمستانی یا مقابله با پلیس فاسد ترافیک کار گذاشته می شود ثبت شده است، به این معنا که یک انفجار فراصوت با جزئیات بی سابقه ثبت شده و به جهان عرضه شده است.

""

انفجار نور و صدای مهیب توسط شهاب سنگ 40 تنی ایجاد شده که با سرعت 53 هزار کیلومتر در ساعت ، وارد جو زمین شده است

درحالی که این سنگ فضایی در آسمان به سرعت حرکت می کرد، هوا را در مقابل خود فشرده می کرد و گرمای شدیدی ایجاد می کرد، به این معنا که این سنگ در قالب یک گلوله آتشین جایی بین 28 و 51 کیلومتری بالای زمین در ساعت 9:20 به وقت محلی منفجر شده است.

اگرچه برخی از تکه های آن به زمین افتاده و موجب ایجاد یک دهانه برخوردی به عرض 6 متر شده است و صدمات در شهرهای اطراف نیز به واسطه موج انفجاری که براثر شکستن دیوار صوتی صورت گرفته مورد آسیب قرار گرفته اند.

"

قبل و بعد از انفجار: ویدئویی که نشان دهنده یک خیابان در روسیه پیش از انفجار و چند ثانیه بعد پس از انفجار است که یک گلوله آتشین روشن بزرگ منفجر شده است

"

مردی که خود را ویکتور معرفی کرده ، پس از درمان به علت انفجار شهاب سنگ در مقابل دوربین عکاس قرار گرفته است

"

شیشه های شکسته از دست دختر مجروح خارج می شود

"

تیم اوبرین از دانشگاه منچستر اظها رداشت که این آسیبها در اثر شکستن دیوار صوتی ایجاد شده است که همین امر عامل شکستن شیشه ها بوده است

"

دیوارهای چندین ساختمان علاوه بر شیشه های آن تخریب شده است

"

سقف و دیوارهای یک کارخانه روی در این منطقه فرو ریخته است

"

چهار کودک در کلاس درس در اثر شکستن شیشه ها مجروح شده اند



"

فشار انفجار در یک مدرسه در چلیابینسک

"

شهر چلیابینسک در 1500 کیلومتری مسکو نزدیک مرز قزاقستان بیشترین آسیب را از این انفجار متحمل شده است