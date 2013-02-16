بهسازی خیابان های سطح منطقه چهار قم/ مناسب سازی بستر ترددی نابینایان

احمد نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بهسازی و زیباسازی پیاده روهای سطح منطقه چهار بیان کرد: در اجرای برنامه بهسازی و زیباسازی پیاده روهای شوارع سطح منطقه چهار که از نیمه دوم سال جاری آغاز شده است پیاده روبلوار شهید صدوقی بدلیل اجرای سیستم آب خام فضای سبز بعد از پیاده روهای بلوار امین، بوعلی و خیابان یاسمن در دستور کار این شهرداری قرار گرفت و از حدود 2 هفته پیش، پیمانکار واحد فنی و عمران کار خود را آغاز کرده است.



وی گفت: در این برنامه بهسازی پیاده روها، خط ویژه عبور نابینایان در نظر گرفته شده که پس از تکمیل آن، روشندلان میتوانند با آرامش خاطر از این مسیر تردد کنند.



شهردار منطقه چهار قم هدف از بهسازی پیاده روهای شوارع سطح منطقه چهار را زیباسازی منظر شهری، مناسب سازی بستر ترددی عابران پیاده و نابینایان ذکر کرده و افزود: این طرح در اکثر خیابانهای سطح منطقه چهار اجرا می شود و نصب روشنایی، اجرای باغچه در طول مسیر و نصب استند سنگی یعنی موانع تردد موتور سیکلت و دوچرخه از عملیاتهای تکمیلی این طرح است.



وی بیان کرد: طول این پروژه 2 هزار و 750 متر و مساحت پروژه پنج هزار و 550 متر حجم خاکبرداری هزار و 100 متر مکعب است