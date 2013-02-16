الگوسازی نقشی موثر در القای فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه دارد

حجت الاسلام حسین اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت الگوسازی در جهت القای هر چه بیشتر فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه تاکید کرد و گفت: الگوسازی یکی از عناصر ضرورت بخشی به مسئله حجاب است.

وی با بیان اینکه برخی حجاب را مانع برای حضور در جامعه و فعالیت های اجتماعی می دانند، تصریح کرد: افرادی که دارای حجاب اسلامی و موقعیت اجتماعی مناسب هستند باید به عنوان الگوهای امروزی و موفق به جامعه معرفی شوند.

وی افزود: فرهنگ سازی در خصوص نیاز و ضرورت حجاب باید از سنین کودکی انجام شود و تداوم برنامه های حجاب و عفاف در نهادینه کردن آن نتیجه بخش است.

کارشناس دینی تبلیغات اسلامی البرز نقش رسانه ها و مطبوعات را در حوزه فرهنگ سازی حجاب و عفاف نقشی موثر قلمداد کرد و گفت: رسانه ها باید در جهت تقویت برنامه های تعیین شده در این حوزه و حمایت از طرح های فرهنگی در این مقوله گام بردارند.

حجت الاسلام اولیایی با اشاره به اینکه در حکومت اسلامی بهترین و عملی ترین رفتارها برای جامعه نهادینه می شود، تصریح کرد: دین اسلام حجاب را به عنوان یک رفتار مدرن معنوی و مطابق با تمامی سلیقه ها و مناطق جغرافیایی در آیات و روایات مختلف و به عنوان یک ضرورت تشریح کرده است.

وی اظهار داشت: مسئله پوشش و حجاب تأثیر بسیاری در نوع نگاه و رفتار اجتماعی و اخلاقی جامعه دارد و اگر در آن تخطی صورت گیرد جامعه از لحاظ اخلاقی و امنیت روانی دچار مشکل می شود.

وی با تأکید بر اینکه حجاب باید به عنوان نیاز واقعی در جامعه شناخته شود افزود: زمانی که جامعه حجاب را به عنوان یک نیاز تلقی کند و متولیان امر هم در این راستا سیاست گذاری کنند، زن و مرد می توانند حضوری فعال و مؤثر را در حوزه های مختلف اجتماعی تجربه کنند.