محسن قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تصمیم برخی از داوران شاغل در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال برای کنار گذاشتن قضاوت از جمله تصمیم خودش در این خصوص ضمن بیان مطلب فوق گفت: مصوبه‌ای که سه‌شنبه گذشته فدراسیون فوتبال در خصوص افرادی که به داوران توهین کرده و شخصیت آنها را زیر سوال ببرند، به تصویب رساند، بر عملکرد داوران در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر تاثیر زیادی گذاشته بود، به طوریکه خود من در این هفته با آرامش قضاوت کردم.

وی در همین خصوص افزود: البته ما هفته قبل با آقایان تاج و عسگری در خصوص مسائل و مشکلاتی اخیری که برای جامعه داوری پیش آمده صحبت کردیم، بنابراین بیشتر وارد جزئیات نمی‌شوم زیرا قرار شد خود آنها پاسخ رسانه‌ها را بدهند.

داور بین المللی فوتبال در خصوص صحبت‌هایی که در مورد خداحافظی‌اش از میادین فوتبال مانند محسن ترکی مطرح شده، گفت: اگر می‌خواستم خداحافظی کنم که بازی تیم‌های پیکان و سایپا از هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر را سوت نمی‌زدم. در حال حاضر پس از نشستی که با تاج و عسگری داشتیم و همچنین پس از مصوبه جدید فدراسیون فوتبال در حمایت از داوران، فضا برای قضاوت داوران در هفته بیست و ششم لیگ بهتر از قبل شده بود. مطمئن باشید اگر ما حرفی هم می زنیم درخواست کل جامعه داوری است.