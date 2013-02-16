آغاز پيش ثبت نام جديد عتبات عاليات / زمان قرعه کشی 6 اسفند

مسعود اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متقاضیانی که قصد سفر در ایام نوروز و اوایل سال آینده را به عتبات عالیات عراق دارند از صبح امروز می توانند برای انجام پیش ثبت نام به سایت ایتنرنتی عتبات مراجعه کنند.

وی گفت: این پیش ثبت نام ها به مدت یک هفته ادامه دارد و تا 5 اسفند ماه به طول می انجامد. همچنین در روز ششم اسفند ماه از میان افراد ثبت نام شده قرعه کشی به عمل می آید و در نهایت اسامی زائران هفت اسفند ماه مشخص در روی سایت قرار می گیرد.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه اعزام زائران از 24 اسفند تا 26 ردیبهشت ماه انجام می شود ، تاکید کرد: اعزام این افراد در دوره اعزامهای نوروزی قرار می گیرد و قیمت اعزامها نسبت به دوره های قبل افزایش نخواهد داشت.

اخوان گفت: متقاضیان برای ثبت نام در کاروانها باید به سایت WWW.ATABAT.HAJ.IR مراجعه و اطلاعات لازم را کسب کنند .

وی با اشاره به بهبود وضعیت بهداشتی و اقامتی عراق برای زائران ایرانی افزود: براساس مذاکرات انجام شده از سوی مقامات این کشور بر بهبود وضعیت بهداشتی و اقامتی شهرهای زیارتی تاکید شده که البته توسط نمایندگان سازمان حج در عراق نیز این موارد بررسی خواهد شد.