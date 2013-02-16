معرفی برترین های مسابقات قرآنی آسیای میانه در گرگان

رئیس ستاد برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین دوره مسابقات قرآنی آسیای میانه توسط تشکل های فرهنگی جامعه المصطفی به میزبانی گرگان برگزار شد که در این مسابقات 120 نفر از پنج کشور تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، آذربایجان و ایران حضور داشتند.

سید سمرالدین صمد اف گفت: این مسابقات در رده سنی بزرگسال در رشته های حفظ کل قرآن، حفظ 20 جز، حفظ 10 جز، قرائت قرآن، اذان و مقاله نویسی و در رده سنی کودکان در رشته های حفظ 5 جز، حفظ 3 جز، حفظ جز 30 و اذان برگزار شد.

وی ادامه داد: یکی از امتیازات این مسابقات رشته مقاله نویسی آن بود که با محور کلی احیای فرهنگ قرآنی در آسیای میانه در شاخه هایی مانند چگونگی احیای فرهنگ قرآنی در آسیای میانه، نقش قرآن در ظهور و افول فرهنگ در آسیای میانه، جایگاه قرآن در بقا فرهنگ اسلامی در آسیای میانه و قرآن و علل انحطاط مسلمانان در آسیای میانه برگزار شد.

وی گفت: داوری این مسابقات بر عهده 6 داور از کشورهای ایران، عراق، تاجیکستان و افغانستان بود و مسئول هیات داوران را حجت الاسلام محمد رضا شهیدی پور داور بین المللی جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشت.