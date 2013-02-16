سومین دبیر فدراسیون قایقرانی طی هفت ماه اخیر منصوب شد!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون قایقرانی این حکم با توجه به ابلاغ وزارت ورزش به فدراسیون ها مبنی بر عدم حضور بازنشستگان دولت در پست های مهم فدراسیونهای ورزشی از سوی رئیس فدراسیون صادر شده است.

مسعود مهدوی نیا نیز از سال 1356 در رشته قایقرانی حضور و پیش از این به عنوان معاونت امور استانها، ناظر کمیته ملی المپیک، کارشناس خبره فدراسیون، رئیس هیات قایقرانی استان تهران، رئیس کمیته آبهای آرام و سرمربی تیم ملی بانوان، در این رشته فعالیت داشته است، طی حکمی از سوی اسبقیان رئیس فدراسیون قایقرانی به سمت سرپرست دبیری فدراسیون برگزیده شد.

به گزارش مهر، پس از برکناری دنیامالی از ریاست فدراسیون قایقرانی، تیمورتاش دبیر وقت فدراسیون هم از سمت خود استعفا کرد تا ناصرطالبی تصدیگری این سمت را برعهده بگیرد. پس از چند ماه طالبی هم از سمت خود استعفا داد و غلامرضا امینی سرپرست دبیری فدراسیون قایقرانی شد. امروز هم طی حکمی از سوی اسبقیان، مسعود مهدوی‌نیا رئیس کمیته‌های آب‌های آرام فدراسیون و رئیس هیات قایقرانی تهران به عنوان دبیر جدید فدراسیون منصوب و سه شغله شد!