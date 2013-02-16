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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

زاهدیان:

نمايشگاه تخصصي پته دوزي در کرمان راه اندازی می شود

نمايشگاه تخصصي پته دوزي در کرمان راه اندازی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی استان کرمان از برپایی نمایشگاه تخصصی پته دوزی در خانه صنایع کرمان خبر داد.

علی زاهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمايشگاه تخصصي پته دوزي از تاريخ 28 بهمن تا سوم اسفندماه جاري در محل خانه صنايع دستي برپا می شود.

زاهديان گفت: نمايشگاه تخصصي پته دوزي از سوي يكي از هنرمندان استان کرمان سمانه ساعدي برگزار مي شود.

وي با اشاره به اينكه طي ماههاي گذشته چندين نمايشگاه تخصصي در رابطه با پته دوزي برگزار شده است، افزود: برپايي اين نمايشگاهها نشان از اصيل بودن اين رشته هنري در استان كرمان است.

زاهديان اظهار داشت: برپايي اين نمايشگاهها در معرفي اين هنر شاخص استان به مسافران و گردشگران نقش مهمي را ايفا مي كنند.

این مسئول در پایان گفت: ساعات بازدید از نمایشگاه صبح ها از ساعت 9 الی12 و عصرها از ساعت چهار تا هفت برپاست.

کد مطلب 1816099

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