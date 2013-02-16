قیمت دلار مبادلاتی ثابت ماند/ نرخ یورو و پوند کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر ، بانک مرکزی امروز شنبه نرخ انواع ارز را در مرکز مبادلات اعلام کرد که براساس آن، نرخ دلار ثابت و قیمت پوند و یورو نسبت به روز پنج شنبه گذشته کاهش داشته است.

براساس اعلام بانک مرکزی، امروز نرخ هر دلار مبادلاتی آمریکا 24 هزار و 516 ریال، نرخ یورو 32 هزار و 757 ریال و نرخ پوند نیز 38 هزار و 43 ریال است.



مرکز مبادلات ارزی، نرخ فرانک سوییس را برای روز جاری 26 هزار و 581 ریال، کرون سوئد را سه هزار و 878 ریال، روپیه هند را 451 ریال، درهم امارات را شش هزار و 674 ریال، یکصد ین ژاپن را 26 هزار و 200 ریال و لیر ترکیه را 13 هزار و 856 ریال تعیین کرد.



این مرکز امروز نرخ روبل روسیه را 814 ریال، قیمت یوان چین را سه هزار و 929 ریال و وون کره جنوبی را 23 هزار ریال، قیمت ریال قطر را شش هزار و 734 ریال اعلام کرد.

تاکنون حدود 10 میلیارد دلار در مرکز مبادلاتی ارزی فروخته شده است.

