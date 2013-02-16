«صد لیکوی دوم» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «لیکو» تک بیتی است در وزن هجایی که با همراهی سازِ سروز یا سرود (قیچک) خوانده میشود. لیکو، شعری نامکتوب است که به صورت سینه به سینه و توسط نسلهای مختلف در میانِ قوم بلوچ رواج داشته است. واژگانِ شعر لیکو همان کلمات گفتگوی معمول هستند که بی هیچ ترتیبی به زبان جاری می شوند. کلمات شعر لیکو، مشروعیت حضورشان را از تکرار در زندگی و هم سخنی مردم می گیرند.
پیش از این نشر مشکی، یک عنوان کتاب «صد لیکو» را با گردآوری منصور مومنی به چاپ رساند که انتشار «صد لیکوی دوم» در ادامه آن انجام میشود. «صد لیکوی دوم» تابستان امسال برای اخذ مجوز چاپ به ارشاد رفت و چندی پیش نیز از چاپخانه خارج شد.
«کوتهسرایی» و «بیتگویی» عمری دراز در ایران دارد و در هر گوش و کنار این سرزمین عجیب، هر قومی به لحن و زبانی، نغمههایی برای خلوتها و محافل خود در سینه دارد. لیکو یکی از این نغمههاست. لیکو بیپرده و پروا سخن میگوید و جز آنچه میگوید، چیزی در سر و دل ندارد. در لیکو یکی از طرفین ماجرا همیشه انسان است، خداوند نیز رخصت بر زبان آوردن نامش را در نیازخواهیها و نیایشهای آدمیان در لیکو میدهد. در کل لیکو، با خاطرهگویی و خاطرخواهی نسبت بیشتری دارد تا حدیث نفس و درس و بحث.
لیکو هرگز خود را محصور صدرنشینی در صحنههای رسمی نکرده است و رهتوشهاش را از سفر و سفره زندگی بلوچ گرفته است. از همین روست که هیچ آدابی و ترتیبی در انتخاب واژگان نمیجوید و هر کلمه خاضر در گپ و گفت مردم را لایق همزبانی میداند.
مومنی در مقدمه این کتاب در توضیحی درباره مقایسه لیکو و هایکو نوشته است: در این سالهای پس از انتشار کتاب «صد لیکو»، بسیار با پرسش «لیکو و هایکو» روبرو بودهام. و این هم از نابختیاری تاریخی ماست انگار که چنان بیخویشمان کرده که چشم از کشتگاه همسایه برنمیداریم و درخت خود را نمیتکانیم تا رطبهای تازهای بر سرمان بریزد. سالها در طلب جام جم از داشتههای خودی غافل ماندهایم و از این کژراهه رویها در تمنای بیگانه خسته نمیشویم.
برخی از لیکوهای این کتاب را میخوانیم:
سوار روسی تک لولام
بگذار دنده چار و بگاز
دور است راهمان
توضیح/ روسی: نام عمومی موتورسیکلتهای تنومند ساخت شوروی آن زمان، که برای استفاده در راههای روستایی طراحی شده بودند و هنوز هم محبوب کویرنشینان هستند.
مدی نو پوشیده لیلی
آتشی روشن است در دلم
در دلم
این کتاب با 120 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 5 هزار تومان منتشر شده است.
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