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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۱

جام جهاني كشتي - تهران/

آماده سازي سالن آزادي به پايان رسيد/ مارتينتي دوشنبه به تهران می‌آید

آماده سازي سالن آزادي به پايان رسيد/ مارتينتي دوشنبه به تهران می‌آید

رئيس ستاد اجرايي رقابتهاي جام جهاني كشتي آزاد و فرنگي از حضور رئيس فيلا تا روز دوشنبه در كشورمان و همچنين پايان آماده سازي و تجهيز سالن مسابقات خبر داد.

عارف ربطي در گفتگو با خيرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: خوشبختانه تمامي اقدامات طبق برنامه انجام شد و تمامي امور آماده سازي و تجهيز سالن 12 هزار نفري آزادي به پايان رسيد تا ما از اين پس بطور كامل مهياي ورود، استقبال و اسكان تيم هاي خارجي باشيم.

وي افزود: رافائل مارتينتي رئيس فدراسيون جهاني كشتي نيز روز دوشنبه وارد تهران خواهد شد و در هتل ويژه مسئولان اسكان مي يابد.

دبيرفدراسيون كشتي آماده سازي و تداركات برگزاري رقابتهاي جام جهاني را حاصل كار شبانه روزي يك مجموعه ساعي و فعال خواند و گفت: از مدتها پيش تمامي اعضاي ستاد اجرايي و دست اندركاران ميزباني اين رقابتها بصورت شبانه روزي مشغول كار بودند تا ما امروز شاهد آماده سازي و تجهيز سالن برگزاري مسابقات جام جهاني باشيم. ضمن اينكه بايد از اين عوامل تقدير و تشكر كنم كه طبق برنامه و بدون هيچ موازي كاري،‌فقط به انجام مسئوليت هاي خود پرداخته و با سرعت كارهاي محوله را انجام دادند.

وي افزود: تمام سعي و تلاش ما بر آن است تا ميزبان شايسته اي براي اين پيكارها باشيم و همانطور كه در ميدان مبارزه موفق و پيروز عمل مي كنيم، در ميزباني و تداركات پيش بيني شده نيز حرف اول را بزنيم.

رئيس ستاد اجرايي رقابتهاي جام جهاني كشتي 2013 تهران در خاتمه به نقش سازنده و پررنگ تماشاگران و حاميان كشتي اشاره كرد و گفت: مطمئنا حضور پرشور و هميشگي كشتي دوستان و گوش شكسته هاي كشورمان در سالن مسابقات مي تواند گرمي و انگيزه بسزايي ايجاد كند و علاوه بر تشويق كشتي گيران كشورمان، نشاندهنده شور و اشتياق ايرانيان براي ميزباني رقابتهاي كشتي باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهاي جام جهاني كشتي آزاد و فرنگي طي روزهاي 1 تا 4 اسفندماه با حضور 10 تيم برتر دنيا در سالن 12 هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1816105

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