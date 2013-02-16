تساوي تيم هاي صدرنشين/ شركت آذرسنج به صدر جدول صعود كرد

سهراب هنریار در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان كرد: دور چهارم، چهارمین دوره لیگ شطرنج مردان خراسان شمالی جمعه شب با انجام شش ديدار به میزبانی هیئت شطرنج بجنورد و در محل سالن این هیئت پیگری شد.

به گفته وي در این هفته تیم صدرنشین پارت سیستم بجنورد برابر شرکت سیمان مسابقه داد كه اين ديدار در پايان با تساوي دو بر دو خاتمه يافت.

هنريار اضافه كرد: همچنين جدال بين تیم رده دومی شرکت گاز خراسان شمالی با تیم رده سومی شرکت آتیه سازان بجنورد نيز با تساوي دو بر دو به پايان رسيد.

وي اظهار داشت: اما در دیگر دیدار مهم این هفته تیم نوجوانان شیروان به مصاف شرکت آذرسنج رفت كه اين ديدار در پايان با نتيجه چهار بر صفر به نفع آذرسنج به اتمام رسيد.

اين مسئول افزود: شركت آذرسنج با اين پيروزي قاطع و با توجه به تساوي هر سه تيم صدرجدول، 12 امتيازي شد و در مكان نخست جدول رده بندي ليگ شطرنج مردان خراسان شمالي قرار گرفت.

وي بيان كرد: همچنين در ديگر ديدارهاي اين هفته تیم زنده یاد سرهنگ بافکر با نتيجه سه بر يك مرکز زبان کارن را از پيش رو برداشت و جدال بین تیم های هیئت شطرنج فاروج و پتروشیمی خراسان نيز با برتري 2.5 بر 1.5 به نفع پتروشيمي به اتمام رسيد.

هنريار عنوان كرد: در آخرين ديدار اين هفته نيز بانک سپه با نتيجه چهار بر صفر نیروگاه گازی شیروان را مغلوب كرد.

وي افزود: در اين هفته تیم شرکت فنی مهندسی مطبوع سازان بجنورد كه با تغيير اسپانسر به مركز ارتوپد فني حكيم تغيير نام داده است، استراحت داشت.

هنريار در ادامه اظهار داشت: بر اين اساس در پايان دور چهارم ليگ شطرنج مردان خراسان شمالي تيم شركت آذرسنج با 12 امتياز در صدر جدول قرار دارد، پارت سیستم بجنورد با 11.5 امتیاز در رده دوم ايستاده و شرکت گاز خراسان شمالی نيز با 11 امتياز در رده سوم جاي گرفته است.

به گفته وي دور پنجم ليگ شطرنج مردان استان دو هفته ديگر؛ جمعه 11 اسفند ماه با برگزاري شش ديدار در محل سالن هيئت شطرنج بجنورد پيگيري خواهد شد.

دبیر هیئت شطرنج بجنورد و مسئول اجرایی لیگ شطرنج خراسان شمالی تصريح كرد: در این دوره از لیگ شطرنج مردان استان 52 شطرنج باز در قالب 13 تیم از شهرستان های مختلف استان، در هفت دور سویسی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتداي شروع چهارمین دوره لیگ شطرنج مردان خراسان شمالی 14 تیم پارت سیستم، هیئت شطرنج فاروج، مركز ارتوپد فني حكيم(شرکت فنی و مهندسی مطبوع سازان)، مرکز زبان کارن، شرکت آذرسنج، شرکت گاز خراسان شمالی، هیئت شطرنج مانه و سملقان، شرکت آتیه سازان بجنورد، نوجوانان شیروان، پتروشیمی خراسان، نیروگاه گازی شیروان، بانک سپه، کارخانه سیمان بجنورد و تیم زنده یاد سرهنگ بافکر در اين رقابت ها حضور داشتند اما تيم هيئت شطرنج مانه و سملقان از دور سوم كناره گيري كرد و مسابقات با 13 تيم باقي مانده تا دور هفتم پيگيري مي شود.

