برگزاری المپیاد قرآنی از برنامه های جدی جامعه المصطفی است

حجت الاسلام محمدرضا شهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه کشورهای آسیای میانه در همسایگی ما قرار داشته و به تازگی استقلال یافتند و این گونه برنامه ها به تازگی در آنجا شکل گرفته برگزاری این مسابقات موجب گرایش بیشتر این کشورها به سمت مباحث قرآنی و دینی می شود.

وی بیان کرد: در صورتی که بخواهیم مسئله ای را در جامعه به فرهنگ تبدیل کنیم باید قهرمانان و نخبگان در این زمینه را تشویق و به جامعه معرفی کنیم . در مورد قرآن و حدیث، قرآن و عترت و قرآن و سنت نیز باید کارهای اساسی انجام شود.

شهیدی افزود: اگر برنامه های قرآنی به صورت کاربردی در جامعه مطرح شود زمینه گیرایش افراد بیشتری فراهم می شود مثلا اگر ما افراد را برای حفظ قرآن تشویق می کنیم بهتر است در ابتدای از سوره های کوچک شروع کنیم چراکه درک و حفظ سوره های بزرگ مانند بقره برای بسیاری افراد سخت بوده و این امر موجب دلزدگی افراد می شود.

وی بیان کرد: اگر الگو سازی مناسب انجام و برنامه های قرآنی بر اساس نیاز مخاطب کاربردی شود تاثیر بسیار بالایی در گرایش به این سمت دارد.

وی درباره چگونگی برگزاری مسابقات گفت: بحث قرائت، حفظ و درک مفاهیم و معنا گرایی چیزی است که از هم تفکیک پذیر نیستند و باید در مسابقات در کنار قرائت قرآن بر روی مفاهیم و معانی قرآن و به نوعی معنا محوری نیز کار شود و برای این بخش نیز امتیازی قائل شود.

شهیدی اضافه کرد: به منظور حفظ آمادگی افراد در این مسابقات باید برنامه ریزی انجام شود که در طول سال نیروهای قرآنی در رقابت های سالم شرکت کرده تا این نشاط و توجه به مسائل قرآنی ادامه داشته باشد.