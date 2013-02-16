به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبداله مرتضوی با اعلام این خبر در مراسم اعطای گواهینامه به زندانیان ندامتگاه های تابعه استان البرز که در ندامتگاه کرج برگزار شد، افزود: از زمان انعقاد تفاهمنامه با سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور 12 سال گذشته تا به این زمان 300 هزار نفر از زندانیان سراسر کشور موفق به اخذ گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای شده اند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندانهای کشور ضمن تقدیر از اقدامات اشتغال و حرفه آموزی در استان البرز تصریح نمود: صدور 608 گواهینامه در این چندماه اخیر ، بیش از انتظار برنامه بوده است و ظرفیت ارتقاء و توسعه این گونه اقدامات در ندامتگاههای استان البرز مشهود است.

مرتضوی توسعه آموزش فنی و حرفه ای را در هر جامعه ای ضروری دانست و اظهار داشت: هدف از آموزش فنی و حرفه ای ارتقای سطح دانش و مهارت انسانها برای درک و فهم بهتر است که تلفیقی از علم ، فن و هنر است و در پرورش نیروی انسانی کارآمد و کارآفرین نقش مهمی را ایفا می کند.

وی به بیکاری به عنوان یکی از معضلات کشور اشاره کرد و گفت: مهارت های فنی و حرفه ای که در دو بخش آموزش نرم ویژه کارآفرینی و مهارت های زندگی و همچنین آموزش سخت ویژه آموزش ابزار و تجهیزات باعث می شود تا جامعه ای پویا و فعال داشته باشیم و ریشه بیکاری که به دلیل همین عدم تخصص است، ریشه کن شود.



در این مراسم که با حضور حسن عزیزی مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز ، سید ابوالقاسم علوی مدیر کل زندانهای استان، مدیران ندامتگاه های تابعه و جمعی از مسئولان اداره کل فنی و حرفه ای برگزار شد، گواهینامه فنی و حرفه ای به تعدادی از زندانیان اعطاء و از فعالان اشتغال و حرفه آموزی قدردانی شد.