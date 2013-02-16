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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷

مرتضوی:

300 نفر از زندانیان کشور گواهینامه مهارت‌های فنی و حرفه‌‌ای دریافت کردند

300 نفر از زندانیان کشور گواهینامه مهارت‌های فنی و حرفه‌‌ای دریافت کردند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حرفه آموزی سازمان زندان‌های کشور از اعطای گواهینامه مهارت‌های فنی و حرفه ای به بیش از 300 هزار نفر از زندانیان کشور در 12 سال اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبداله مرتضوی با اعلام این خبر در مراسم اعطای گواهینامه به زندانیان ندامتگاه های تابعه استان البرز که در ندامتگاه کرج برگزار شد، افزود: از زمان انعقاد تفاهمنامه با سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور 12 سال گذشته تا به این زمان 300 هزار نفر از زندانیان سراسر کشور موفق به اخذ گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای شده اند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندانهای کشور ضمن تقدیر از اقدامات اشتغال و حرفه آموزی در استان البرز تصریح نمود: صدور 608 گواهینامه در این چندماه اخیر ، بیش از انتظار برنامه بوده است و ظرفیت ارتقاء و توسعه این گونه اقدامات در ندامتگاههای استان البرز مشهود است.

مرتضوی توسعه آموزش فنی و حرفه ای را در هر جامعه ای ضروری دانست و اظهار داشت: هدف از آموزش فنی و حرفه ای ارتقای سطح دانش و مهارت انسانها برای درک و فهم بهتر است که تلفیقی از علم ، فن و هنر است و در پرورش نیروی انسانی کارآمد و کارآفرین نقش مهمی را ایفا می  کند.

وی به بیکاری به عنوان یکی از معضلات کشور اشاره کرد و گفت: مهارت های فنی و حرفه ای که در دو بخش آموزش نرم ویژه کارآفرینی و مهارت های زندگی و همچنین آموزش سخت ویژه آموزش ابزار و تجهیزات باعث می شود تا جامعه ای پویا و فعال داشته باشیم و ریشه بیکاری که به دلیل همین عدم تخصص است، ریشه کن شود.

در این مراسم که با حضور حسن عزیزی مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز ، سید ابوالقاسم علوی مدیر کل زندانهای استان، مدیران ندامتگاه های تابعه و جمعی از مسئولان اداره کل فنی و حرفه ای برگزار شد، گواهینامه فنی و حرفه ای به تعدادی از زندانیان اعطاء و از فعالان اشتغال و حرفه آموزی قدردانی شد.

 

 

کد مطلب 1816113

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