نقش بیکاری و اعتیاد در افزایش جرایم/ سه چهارم دستگیر شدگان در لرستان بیکارند

سردار کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت تحول و تغییر در کیفرها و جریمه مجرمان اظهار داشت: می توان در راستای زندان زدایی به جای محروم کردن مجرمان از خدمات اجتماعی، موضوع به کارگیری آنها در خدمات اجتماعی را در دستور کار قرار داد.

وی تصریح کرد: در این راستا می توان به جای کیفر زندان برای افراد آنها در برخی بخش ها از جمله به عنوان محیط بان، پارک بان و ... مورد استفاده قرار داد.

سردار علیزاده معتقد است که با اعمال این گونه کیفرها شخصیت کاذبی که مجرمان در پی انجام جرم به دست آورده اند از بین می رود و می تواند در بازسازی شخصیت افراد موثر باشد.

فرماندهی انتظامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای انجام شده برای ساماندهی کارتن خوابها در استان اشاره کرد و گفت: در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته و ما در مرحله سوم پاکسازی هستیم.

سردار علیزاده تصریح کرد: اگر اداره کل فنی و حرفه ای پای کار باشد می توان در مسیر حرفه آموزی این افراد و افزایش مهارتهای آنها گام برداشت.

وی با تاکید بر ضرورت توانمندسازی مجرمان از نظر رفتار اجتماعی و حرفه آموزی بیان داشت: متاسفانه هنوز جامعه با معتادانی که ترک کرده و به زندگی برگشته اند برخورد مناسبی ندارد و آنها را معضل می داند.

سردار علیزاده با تاکید بر ضرورت فراهم آوردن شرایط تحصیل برای معتادانی که ترک کرده اند، بیان داشت: باید در مسیر تغییر نگاه عمومی به این افراد گام برداشت که در این راستا تقویت فرهنگ عمومی و ارائه بسته های تشویقی می تواند موثر باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار سارقان و متهمان دستگیر شده اشاره کرد و گفت: مطابق آسیب شناسی که صورت گرفته سه چهارم افراد دستگیر شده بیکار و بخش عمده ای هم معتاد هستند.

فرماندهی انتظامی استان لرستان با تاکید بر ضرورت توجه به مقوله پیشگیری توسط دستگاههای مختلف بیان داشت: متاسفانه شرایط در این زمینه در استان به گونه ای است که بیکاری و اعتیاد در وقوع جرایم نقش اساسی دارد.

سردار علیزاده با تاکید بر اینکه ایجاد فضای پلیسی و برخوردی در استان برای عموم مردم آزار دهنده است، عنوان کرد: در این راستا دستگاههای مختلف باید با ورود به دو موضوع بیکاری و اعتیاد گام های جدی تری برای رفع مشکلات بردارند.