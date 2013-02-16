همایش اندیشه های امام خمینی(ره) در اهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمود حسینی، دبیر همایش صبح شنبه در این همایش با ارائه گزارشی از روند اجرایی همایش گفت: 29 مقاله به دبیرخانه همایش رسیده که پس از بررسی مقالات رسیده سه مقاله به عنوان مقالات برتر جهت ارائه در این همایش انتخاب و هفت مقاله نیز به عنوان مقالات منتخب معرفی شدند.

دراین همایش حجت الاسلام جواد حاجی زاده امام جمعه اهر اندیشه ها و افکار والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را متعلق به زمان خاص ندانست و افزود: حضرت امام (ره) به عنوان اندیشمند بزرگ جهان اسلام افکار و نظرات آن امام فقید نه تنها با گذشت زمان فراموش نشده بلکه هرچه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی می گذرد نوگرایی و به روز بودن اندیشه های آن حضرت بیشتر نمایان می شود.

حجت الاسلام حاجی زاده گفت: حفظ نظام و انقلاب در گرو پاسداشت ارزشهای والای انقلاب بخصوص انتقال افکار و اندیشه های امام راحل به نسل بعد از انقلاب است و باید راهکاریی ارائه دهیم که جوانان ما بیش از پیش ترغیب و تشویق شوند که با مطالعه و تحقیق و پژوهش دراین زمینه بتوانند در شناخت اندیشه های ان امام همام گامهای عملی بردارند.

وی تأکید کرد تا زمانی که راه امام و افکار و اندیشه های امام راحل در جامعه جاری و ساری است دشمن یارای مقابله با انقلاب را نخواهد داشت.

امام جمعه اهر ادامه راه امام(ره) در تبعیت از رهنمودها و فرامین مقام عظمای ولایت بود و هرکس که تفکری غیر از این دارد باید در افکار او شک کرد.