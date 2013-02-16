به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدي‌نژاد صبح امروز شنبه در مراسم افتتاحيه نخستين همايش ملي توسعه سواحل مكران و اقتدار دريايي جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار با بيان اينكه سفر به استان سيستان و بلوچستان همواره براي بنده انگيزاننده و اميدبخش بوده است، گفت: موضوع اين همايش يعني امنيت و آباداني بسيار مهم و جزو آرزوهاي هميشگي ملت‌ها و اقوام مي‌باشد.



رييس جمهور با اشاره به اينكه امنيت و آباداني و پيشرفت، همبستگي بالايي با هم دارند، افزود: هر جا امنيت برقرار شود، آباداني به دنبال خود مي‌آورد و هر جا كه آباداني مبتني بر عدالت ايجاد شود امنيت به دنبال خود مي‌آورد و اين دو مكمل يكديگر هستند.



احمدي‌نژاد با تأكيد بر اينكه هم تأمين امنيت و هم آباداني بايد متكي و مبتني بر طبيعت منطقه و منابع عمومي باشد، اظهار داشت: امنيت متكي بر معادلات بين‌المللي با تغيير اين معادلات مخدوش مي‌شود، اما امنيت مبتني بر منابع اقتدار بومي، ملي و سرزميني مخدوش شدني نيست و امنيت و آباداني ايران بايد مبتني بر انديشه، تدبير و ظرفيت‌هاي ملي و سرزميني اين كشور باشد.



رييس جمهور با بيان اينكه توانمندي‌هاي طبيعي هم فرصت و هم تهديد است، تصريح كرد: اينكه ظرفيت‌هاي ملي، تهديد باشد يا فرصت به نوع نگاه و عمل ما برمي‌گردد كه براساس آنها بتوانيم اين توانمندي‌ها را در خدمت اهداف خود به خدمت بگيريم يا نه؛ اگر بتوانيم از سواحل وسيع و گسترده مكران در كنار درياي عمان بهره بگيريم و در اين منطقه حضور مقتدرانه داشته باشيم، اين ظرفيت براي ما فرصت است و مي‌تواند ديگر ظرفيت‌ها را گسترش دهد و بحمدالله امروز با دستور مقام معظم رهبري نيروي دريايي براي بهره گرفتن از اين توانمندي‌ها در منطقه حضور يافته و در حال تطبيق خود با شرايط و استفاده از موقعيت‌هاي منطقه است.



احمدي‌نژاد با بيان اينكه آباداني نيز بايد متكي بر استعدادهاي بومي باشد، خاطر نشان كرد: ايران كشوري استثنايي است؛ در حالي كه به لحاظ تاريخي و فرهنگي از بيش از 7 هزار سال سابقه تمدن انساني فارغ از هرگونه شرك و آلودگي‌هاي اينچنيني برخوردار است، همواره از ملتي موحد، كمال‌جو، حق‌طلب برخوردار بوده است و سراغي از آن نيست كه كلمه حقي به اين ملت عرضه شده باشد اين مردم از آن مطلع شوند؛ اما از سر لجاجت و تعصب آن را نپذيرند.



رييس جمهور با اشاره به اينكه طايفه‌گرايي و ملي‌گرايي از نوع تعصبي آن هيچگاه نزد ملت ايران وجود نداشته است، گفت: ملت ايران هيچگاه به لحاظ اينكه ايراني است خود را برتر از ديگران ندانسته بلكه همواره با برجسته‌كردن ويژگي‌هاي انساني و فرهنگي برتري خود را آشكار كرده است و هميشه به دنبال صلح و آرامش بوده است.



وی ادامه داد: وقتي اسم اقوام گوناگون برده مي‌شود، كساني كه با تاريخ آشنايي دارند با ذكر نام هر يك از اين اقوام يكسري ويژگي‌ها به ذهنشان متبادر مي شود و به عنوان مثال درباره برخي اقوام ويژگي هايي نظير فريبكاري و موذي‌گري در ذهنشان متبادر مي‌شود اما در هر جا و هر زمان كه نامي از ايران برده مي‌شود تعالي، كمال انساني، فرهنگ، انديشه، هنر، ادب و علم به ذهن همگان متبادر مي شود.



رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران به لحاظ جغرافيايي نيز ويژه است، گفت: وقتي ايران را در ذهن مجسم مي‌كنيم سواحل شمالي و جنوبي اين كشور مرزهاي طولاني و شرقي و غربي آن وسعت و پهناوري، اقليم چهار فصل، 14 ميليون هكتار جنگل، 50 ميليون هكتار زمين قابل كشت، صد ميليون هكتار مراتع و منابع طبيعي، 25 ميليون هكتار كوير سرشار از معادن و ثروت خدادادي گسترده شده در تمام اين سرزمين به چشم مي‌آيد و هيچ‌كجاي اين آب و خاك نيست كه زرخيز نباشد.



احمدي‌نژاد اضافه كرد: هرجا كه قابليت كشاورزي وجود دارد، از بهترين زمين‌ها برخوردار است و هر جا كه كوير است سرشار از معادن مختلف بوده كه هنوز حتي از مقدار اندكي از آن هم بهره‌برداري نشده است و اينها ظرفيت استثنايي از نظر طبيعي براي ايران ايجاد كرده است.



رييس جمهور با بيان اينكه ظرفيت نيروي انساني كشورمان به لحاظ استعداد، قطعاً از متوسط جهاني بسيار بالاتر است، اظهار داشت: اگر بگوييم نيروي انساني ايراني از هر لحاظ در دنيا سرآمد است، شايد بگويند ملي‌گرايي مي‌كنيد، اما كافي است، جستجو كنيد تا ببينيد در هر كجاي دنيا كه چند ايراني زندگي مي‌كنند، توانسته‌اند خيلي سريع خود را به رتبه‌هاي بالاي علمي برسانند؛ نيروي انساني ايراني پاك، مؤمن، دلسوز، برخوردار از نگاه انساني و علاقمند به خدمت است و اين ظرفيت عظيمي را براي اين سرزمين به ارمغان آورده است كه مي‌توانيم با تكيه بر آنها آبادترين و پيشرفته‌ترين كشور دنيا باشيم و لازمه آن يك نگاه، برنامه راهبردي، همبستگي، كار و تلاش است.



وی با اشاره به اينكه در حال حاضر در عرصه اقتصاد، مشكلاتي داريم، تصريح كرد: البته منظور بنده از اين سخن، مشكلات تحميلي موضعي كه دشمنان در مسأله فروش نفت و تحريم‌ها براي ما ايجاد كرده‌اند، نيست؛ چرا كه اينها در حركت تاريخي يك ملت مسأله‌اي اساسي و مؤثر نيست.



رييس جمهور با اشاره به اينكه از نزديك به دويست سال پيش تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مردم از صحنه اداره سياست و اقتصاد كشور و از عرصه فكر، تدبير و عمل به عنوان مهمترين نيروي اداره كشور كنار گذاشته شده بودند، گفت: اين وضع باعث شد در برخي بخش ها، شهر ايجاد شده و در برخي بخش هاي ديگر انباشت ثروت ايجاد شود كه امروز بايد اين وضع را اصلاح كنيم.



احمدي‌نژاد با اشاره به اين كه امروز 3 اشكال اساسي در عرصه مديريت كشور وجود دارد، ادامه داد: اشكال اول، جريان و چرخش غلط ثروت در كشور است كه حداقل از 70 سال پيش، ثروت را از مناطق محرومتر به مناطق برخوردارتر منتقل كرده است كه اين روند همچنان ادامه دارد و اشكال دوم، حركت ثروت، سرمايه و نيروي انساني به سمت مراكز كشور است كه از نقاط مرزي و حاشيه اي كشور به مركز كشور تخليه مي شود.



رييس جمهور حركت از سوي كار زاينده و سازنده مبتني بر طبيعت و استعدادهاي طبيعي به سوي كارهاي زايد را اشكال سوم اقتصاد كشور عنوان كرد و اظهار داشت: طبيعتاً وقتي يك شهر 8 ميليون نفر جمعيت داشته باشد، ديگر مجالي براي استفاده اين جمعيت از طبيعت وجود ندارد و كارها در اينگونه شهرها به سوي كارهاي غير توليدي متمايل شده و مثلاً قيمت هر متر از يك ساختمان به متري بيش از 10 ميليون تومان مي رسد.



وی احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه بايد سه جريان ذكر شده را معكوس نماييم و اين شدني است، تصريح كرد: اگر اين جريانات معكوس شوند منطقه اي مثل سيستان و بلوچستان با آن سابقه تاريخي، روحيه ضد استعماري و با آن عشق به ايران و ايمان بلند مي توانند نيازهاي خوراكي كل ايران را تامين كند. كل سرزمين سيستان و بلوچستان همچون زرآباد اين استان زرخيز و حاصلخيز است.



رييس جمهور يكي از راهكارهاي موثر معكوس نمودن روند گردشگر، سرمايه و نيروي انساني در كشور را گسترش برنامه ريزي هاي منطقه اي در چارچوب برنامه هاي ملي برشمرد و خاطر نشان كرد: همايشي كه امروز در استان آغاز شده است، مي تواند آغاز بسيار خوبي براي اين روند باشد و خوب است استاندار و مسئولان سيستان و بلوچستان و فرماندهان نيروي دريايي ، كميته اي دائمي براي اين منظور تشكيل دهند و دولت نيز از آنها حمايت خواهد كرد تا استعدادهاي استان را فعال كند.



دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه سيستان و بلوچستان به اندازه دهها سال فرصت سرمايه گذاري دارد، گفت: سيستان و بلوچستان به لحاظ كشاورزي، صنايع تبديلي ، برخورداري از سواحل گسترده و منابع دريايي، ظرفيت هاي زيادي دارد و فقط ظرفيت هاي گردشگري اين استان مي تواند سرتاسر سيستان و بلوچستان را آباد كند.



رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه دولت براي سال آينده علاوه بر بودجه هاي عمومي، دو رديف اختصاصي نيز براي توسعه سواحل و بخش هاي ديگر استان سيستان و بلوچستان اختصاص داده است، اظهار داشت: دولت براي پيشرفت سيستان و بلوچستان در گام اول 350 ميليون تومان، پيش بيني كرده و در ايجاد زيرساخت ها در بخش بنادر، ارتباطات از جمله در بخش جاده اي و ريلي اقدامات خود را در استان مضاعف كرده است و در حال حاضر علاوه بر تكميل نيروگاه و كارخانه سيمان استان، چند سد نيز در سيستان و بلوچستان آماده بهره برداري و يا در حال بهره برداري هستند و دولت حمايت هاي خود از اين استان را با جديت ادامه مي دهد.



احمدي‌نژاد تصريح كرد: اميدوارم با همت، علق ملي و عشقي كه مردم اين ديار به سرزمين ايران دارند و ايماني كه مردم اين استان به پيامبر (ص) و آل او دارند با توجه به حمايت و پشتياني هاي دولت شاهد شكوفايي هر چه سريعتر سيستان و بلوچستان باشيم .



رييس جمهور اضافه كرد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همه نگاه ها به سمت ساختن كشور متمايل شد، از جمله در قانون اساسي پيش بيني شد كه نيروهاي مسلح در زمان صلح به كمك آباداني و پيشرفت كشور بشتابند و امروز خوشبختانه شاهد آن هستيم كه با تدابير فرمانده معظم كل قوا، نيروي دريايي با عزمي جدي براي كمك به مردم سيستان و بلوچستان و ساختن و آبادكردن استان در اين منطقه حضور يافته كه اين حضور علاوه بر كمك به آباداني، حضوري مبارك براي تامين امنيت بعنوان بستر آباداني به حساب مي آيد.



احمدي‌نژاد در پايان اظهار اميدواري كرد؛ برگزاري اين همايش سرآغاز نگاهي دقيق تر و واقعي تر به ظرفيت هاي بي نظير سيستان و بلوچستان باشد.