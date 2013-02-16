محرومیت قطعی نوروزی به 3 ماه کاهش یافت/ اجرای حکم از 28 روز پیش

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اعلام درخواست تجدید نظر افشین نوروزی در مورد حکم کمیته انضباطی مبنی بر محرومیت دو ساله (یک سال قطعی و یک سال تعلیقی) از حضور در میادین ورزشی، سه شنبه هفته گذشته کمیته استیناف فدراسیون تنیس روی میز تشکیل جلسه داد تا درخواست این بازیکن را بر اساس مستندات ارائه شده مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس و بعد از گذشت 4 روز نتیجه کمیته استیناف اعلام شد که بر اساس آن محرومیت قطعی افشین نوروزی به 3 ماه کاهش پیدا کرده است.

نتیجه کمیته تجدید نظرخواهی فدراسیون تنیس روی میز در مورد پرونده افشین نوروزی به این شرح است:

* محرومیت قطعی از حضور در میادین ورزشی به مدت 3 ماه

* محرومیت تعلیقی از حضور در میادین ورزشی به مدت 6 ماه.

* محکومیت قطعی به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی

* محکومیت قطعی به اعلام عمومی مراتب عذرخواهی رسمی از مسئولان فدراسیون تنیس روی میز و تکذیب موارد مطرح شده در مصاحبه مورد نظر. (مصاحبه ای که منجر به محرومیت افشین نوروزی شد.)

احسان باقری دبیر فدراسیون تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این خبر، اظهار داشت: محرومیت قطعی افشین نوروزی از زمان ابلاغ رای کمیته انضباطی محسوب می شود. با این حساب 28 روز از محرومیت این بازیکن سپری شده است.

دبیر فدراسیون تنیس روی میز یادآور شد: افشین نوروزی طی مدت یک هفته موظف به پرداخت جریمه نقدی خود است.