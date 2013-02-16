مسکن مهر مهران به یک معضل تبدیل می شود

سیدناصرموسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از عدم واگذاری واحدهای مسکن مهر به مردم انتقاد کرد و گفت: بیش از یکسال از افتتاح این پروژه گذشته است ولی تا کنون سند زمین و پایان کار پروژه صادر نشده است و با مشکلات مالی مواجه است.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر مهران در ادامه با بیان اینکه پروژه مسکن مهر مهران دچار کمبود منابع مالی برای پرداخت مطالبه پیمانکاران است و هم اکنون با پیگیری بیمه تامین اجتماعی حساب های مسکن مهر مسدود شده است، گفت: مسکن مهر مهران نماد راستین (ما می توانیم) و از کارهای موفق و زیبای جوانان مهرانی بوده که از ریاست جمهوری لوح سپاس دریافت داشته و مدت زیادی از افتتاح ان می گذرد ولی تا کنون واحد های مسکونی به مردم واگذار نشده است، لذا زیبنده نیست این خدمت شیرین دولت با کم کاری متولیان ذیربط به کام مردم منطقه تلخ شود.



رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر مهران در ادامه تاکید کرد: با توجه به عدم مشارکت کامل مردم در واریز سهم اورده خود و مطالبات موجود از تعاونیهای مسکن مهر، در صورت عدم افزایش تسهیلات، مسکن مهر مهران به یک معضل مبدل خواهد شد.



وی در پایان ضمن تشکر از زحمات انجام شده از جانب تمام مدیران شهرستان و استان با یاداوری اینکه مسکن مهر یکی از بهترین اقدامات انقلابی دولت (گفتمان امام و انقلاب اسلامی) است، اظهار داشت: انتظار داریم مسئولان محترم مربوطه در اقدامی عاجل موضوع را مورد رسیدگی قرار دهند و موجبات سردر گمی مردم را رفع نمایند و این یادمان کار و تلاش و خدمت صادقانه محفوظ کنند.