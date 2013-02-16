  1. دانشگاه و فناوری
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۳

غافلگیری ستاره شناسان؛

مشاهده انفجار یک شهاب سنگ ديگر در آسمان کوبا

مشاهده انفجار یک شهاب سنگ ديگر در آسمان کوبا

تلویزیون کوبا گزارش داد یک شهاب سنگ پنج شنبه شب در آسمان این کشور ظاهر شد که پیش از منفجر شدنش به بزرگی خورشید دیده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از ساکنان استان سینفوگوس در مرکز کوبا که شاهد این صحنه بوده اند می گویند حدود ساعت 20 به وقت محلی نقطه بسیار درخشانی را در آسمان مشاهده کرده اند که به اندازه یک اتوبوس بوده است.

به گفته شاهدان، این شئی آسمانی سپس به یک توپ آتشین که بزرگ تر از خورشید بود تبدیل شد و چند دقیقه بعد از آن صدای انفجار مهیبی به گوش رسید.

یکی از شهروندان به تلویزیون این کشور گفت خانه اش بر اثر این انفجار لرزیده است.

دانشمندان کوبایی برای یافتن و بررسی بقایای این جرم شهاب سنگ مانند، به منطقه اعزام شده اند.

هنوز مشخص نشده است آیا واقعه کوبا با انفجار یک شهاب سنگ بزرگ در آسمان روسیه مرتبط است یا خیر.

در حالی که دانشمندان دیروز – جمعه-  چشم های خود را به آسمان دوخته بودند تا عبور سیارک 2012 DA14 را از فاصله 27 هزار کیلومتری زمین ببینند، شهاب سنگ دیگری که نزدیکی اش به زمین پیش بینی نشده بود، در آسمان روسیه منفجر شد و بیش از هزار و 200 زخمی برجا گذاشت.

کد مطلب 1816127

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