برنامه های فرهنگی ورزشی در رادیو شهر اطلاع رسانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید وزیری نژاد در این باره اظهارداشت: این برنامه ها از دی ماه سال جاری در دو بخش اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای شهروندان پخش می شود.



وزیری نژاد با بیان اینکه صدا یکی از ابزارهای مهم اطلاع رسانی برنامه های سازمان فرهنگی ورزشی در حوزه فرهنگ شهروندی محسوب می شود افزود: رادیو شهر مهمترین ظرفیت شهرداری در این بخش است که تلاش میی کنیمبود که سعی کردیم از این مزیت به نحوشایسته بهره ببریم.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه رادیو مخاطبین خاص خود را دارد و برنامه های آن در سطح ملی پخش می شود برآن شدیم از این پتانسیل برای انعکاس برنامه های فرهنگی استفاده کنیم.



وزیری نژاد یادآورشد: اطلاع رسانی برنامه های خانه های فرهنگ، کتابخانه ها، مراکز گردشگری، خانه کودک، مجموعه های ورزشی، طرح محله ما، کمیته شهروندی، مرکز علوم و نجوم، خانه ریاضیات و دیگر حوزه های سازمان در دستور کار قرار گرفته است.



مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی یادآورشد: ازآنجا که فرهنگ سازی یکی از اهداف مهم سازمان محسوب می شود با استفاده از کارشناسان مربوطه نسبت به بیان مسائل و فرهنگ سازی در بخشهای مختلف شامل مهارتهای زندگی، درسهای تربیت فرزند خوب، آموزش کاهش خطرات استفاده از وسائل ورزشی، آپارتمان نشینی، ترافیک، هویت شهری و مضوعات دیگر اقدام خواهیم کرد.



این مسئول اضافه کرد: به عنوان نمونه در بهمن ماه 24 نفر کارشناس از مديران سازمان فرهنگي ورزشي طبق جدول زمانبندی شده در برنامه ها حضوريافتند تا نسبت به اطلاع رسانی اقدام کنند.



وی گفت: برنامه های مربوط به حوزه فرهنگ سازی در نرم افزارهایی به عنوان تولیدات سازمان ضبط می شود و برای سایر شهرها، کلان شهرها و مراکز استانها ارسال می شود که امیدوارم مناطق دیگر کشور بتوانند ازظرفیت خوبی ایجاد شده استفاده کنند.



زندانیان قزوین از برنامه های فرهنگی استقبال خوبی کرده اند



رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان استان قزوین گفت: استقبال مددجويان و خانواده آنها برای شركت در برنامه های فرهنگی و مذهبی کم نظیر و قابل توجهه است.



حجت الاسلام حاج حسينی در حاشيه برگزاری اولین اردوی فرهنگی مددجویان اظهارداشت: زندانيان آزاد شده و خانواده آنها حداقل سه سال تحت پوشش مركزمراقبت بعد از خروج قرار می گیرند و از خدمات رايگان اجتماعی شامل مددكاری و مشاوره، اشتغال و حرفه آموزی، بهداشت و درمان و فرهنگی و آموزشی بهره مند مي شوند.



وی هدف از اجراي برنامه های فرهنگی در مركز را كاهش تكرار جرم و تغيير نگرش و رفتار مددجويان برای شروع زندگي سالم عنوان كرد و اظهارداشت: بررسی هانشان می دهد آمار بازگشت مجدد زندانيانی كه پس از آزادی تحت پوشش خدمات مركز مراقبت بوده اند پايين تر ازساير زندانيان است.



رئيس مركز مراقبت بعد از خروج یادآورشد: علت بسياری ازجرائم و بزهكاری ها، ريشه در ضعف فرهنگي و اجتماعي دارد و در اين خصوص مي بايست برنامه های جامع تری در سطح جامعه رواج يابد.



حاج حسيني تصريح كرد: اين مركز با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی، مذهبی و آموزشی توانسته است با جذب تعداد قابل توجهی از مددجويان و خانواده های آنها، تغييراتی اساسی در شيوه زندگی آنها ایجاد کند.



وی بیان کرد: اين اردو با استقبال بیش از 100 مددجو و خانواده آنان در امامزاده اباذر منطقه الموت برگزار شد.



اين مسؤل در پايان به ساير برنامه های فرهنگی اشاره كرد و گفت: برگزاری مسابقات اعم از ورزشی، هنری و آموزشی، برگزاری اردوهای فرهنگی و زیارتی، اهداء محصولات فرهنگی و مذهبی، بازديد از اماكن تاريخی و مذهبی، برگزاری مراسم و اعياد اسلامی، برگزاری مراسم دينی و قرآنی ازجمله برنامه هاي فرهنگي اين مركز است.