هدفمندی یارانه ها تولیدات را پایین آورده است/ امیدواری به سال 92

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اورامانی ساعاتی پیش در نشست خبری حاشیه اولین نمایشگاه مطبوعات جنوب و شرق استان تهران افزود: شرایط کارخانجات در شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد) اگر مناسب باشد که شرایط مناسب یک قسمتی به دو استانی بودن و یک قسمت دیگر به تحریمها و مسائل اقتصادی بر می گردد اوضاع بهتر می شود.

وی بیان کرد: استان سمنان مخابرات را هنوز به تهران تحویل نداده است و هزینه تلفنی که در شهرک می پردازیم در حقیقت هزینه شهرستان است، اما جزو سمنان هستیم، مخابرات، قوه قضاییه، نیروهای انتظامی هنوز به تهران تحویل داده نشده است و این باعث شده که اهالی شهرک دلگرمی نداشته باشند، ولی شهرک پایتخت(علی آباد) تا 30 هزار نفر می تواند اشتغال ایجاد کند و کلاً صنایعی که در شهرک برای پاگیری آن بود، صنایع اخراجی از تهران مانند صنایع ریخته گری، فولاد و آبکاری بوده اند.

مدیرعامل شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد) پاکدشت در رابه با تغییر اسم این شهرک از علی آباد به پایتخت گفت: تغییر اسم دلیل خاصی نداشت و خواسته خود اهالی بود و به این دلیل که از حیطه سمنان خارج شویم نام این شهرک را از علی آباد به پایتخت تغییر دادیم.

وی ادامه داد: باید اول پایه ها را بگذاریم در پاکدشت پنج شهرک صنعتی ایوانکی، جنت آباد، عباس آباد، خوارزمی و پایتخت(علی آباد) کنار هم هستند که می توان یک مجتمع شهرکها تشکیل داد و این می تواند پایه های تشکیل استان خرداد باشد.

در شهرک صنعتی پایتخت در 10 ماه گذشته حدود 60 تا 80 کارخانه تعطیل شده است

اورامانی در خصوص کارخانجات تعطیل شده در شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد) عنوان داشت: در شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد) در 10 ماه گذشته حدود 60 تا 80 کارخانه تعطیل شده است و حدود 240 کارخانه فعال داریم، ولی مشکل این است که این کارخانه های فعال با 30 درصد ظرفیت کار می کنند، یعنی مشکل نقدینگی و تنخواه را دارند و مشکل گرانی سوخت به خصوص در ریخته گری وجود دارد که هیچ کمکی هم به صنعتگران نمی شود؛ هدفمندی یارانه ها در حقیقت ظرفیتها و تولیدات را پایین آورد.

وی در رابطه با اقدامات انجام شده برای معرفی شهرک پایتخت(علی آباد) در استان تهران تصریح کرد: چون درگیریهایی به خاطر دو استانی بودن در این شهرک وجود داشت تقریباً همه ادارات وزارت خانه ها این شهرک را می شناسند، چون مدام در ارتباط بودیم و تقریباً همه شناختی نسبت به این شهرک پیدا کرده اند.

امیدورایم شرایط در آینده خوب شود

مدیرعامل شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد) پاکدشت اضافه کرد: در خصوص تولید، وضعیت و شرایط آن جلسات متعددی در یک سال گذشته داشته ایم و امیدورایم شرایط در آینده خوب شود و امیدمان به سال 92 است؛ سال 91 سال خوبی برای صنعت نبود انشاءالله سال آینده شرایط بهتر شود.

وی عنوان کرد: در دو هفته گذشته از منطقه سه تهران برای تحویل گرفتن مخابرات آمدند، ولی مسئولان سمنان مخابرات را تحویل ندادند و اعلام کردند مسئله امنیتی است و اینجا مشکل داریم و باید مشکلاتمان را حل کنیم بعد مرکز مخابرات را تحویل دهیم، اکنون درگیری که با مخابرات سمنان داریم مسئله کد و انتقال است، ساختمان مخابرات را خودمان ساخته ایم و حتی آنها را تهدید کرده ایم که آن را تعطیل کنیم و البته این مرحله آخر کار است و در این هفته اگر به نتیجه نرسیم این کار را انجام خواهیم داد.

شهرک صنعتی پایتخت قبرستان سوله ها شده است

اورامانی افزود: یک تعدادی از ادارات مانند برق، دارایی، بیمه و مخابرات جزو استان سمنان و اداره گاز و صنایع جزو استان تهران بود که این بلاتکلیفی باعث شد در این شهرک سرمایه گذاری کمتری شود و سرمایه گذاریهایی که شده است زیاد نیست و این شهرک قبرستان سوله ها شده است و تعداد زیادی سوله خالی در شهرک داریم و دلیل اصلی آن مسئله دو استانی بودن آن است که انشاءالله از این قضیه عبور می کنیم.

وی تصریح کرد: در این 10 ماه گذشته آمار دقیقی از ریزش نیرو نداریم ولی حدود 600 تا 700 نفر ریزش نیرو وجود داشته است و این آمار بر اساس بیمه ای که واریز می شود، است و این تقلیل در تمام صنایع ایران وجود داشته است و این به دلیل تحریمها و شرایط اقتصادی است که تحریمها در این قضیه نقش بسزایی داشت و اکنون برای واردات مشکل داریم و این به خاطر دو نرخی شدنهاست و امیدورایم سال 92 سال خوبی برای صنعت باشد.