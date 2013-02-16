حسام الدين جعفري سرپرست تيم ملي كشتي فرنگي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: آخرين مرحله از تمرينات آماده سازي فرنگي كاران شركت كننده در رقابتهاي جام جهاني تهران عصر امروز با انجام با انجام تمرينات سرعتي با شدت بالا به پايان خواهد رسيد و ملي پوشان از اين پس خود را براي تست هاي پاياني آماده مي كنند.

وي تصريح كرد: وضعيت جسمي فرنگي كاران در حد و اندازه مطلوبي قرار دارد و از اين پس بايد همه چيز را در ميدان مبارزه جستجو كرد. ضمن اينكه اكثر تيم هاي شركننده با چهره اي مدعي و توانمند به اين پيكارها مي آيند و با توجه به تركيب اعلام شده از اين تيمها،‌مي توان كشتي هاي سخت و حساسي را پيش بيني كرد.

جعفري با اشاره به حريفان اصلي كشورمان گفت: تيم هاي قزاقستان،‌ روسيه و آذربايجان با تركيب خوب و توانمندي به تهران مي آيند،. ضمن اينكه ديگر تيم هاي شركت كننده نيز در حد خودشان براي تيم ما مدعي و مشكل ساز خواهند بود.

سرپرست تيم ملي كشتي فرنگي كشورمان با توجه به فراز و فرودهاي اخير اين تيم گفت: مطمئنا عدم حضور محمد بنا و اتفاقات اخير اثرات نامطلوبي براي تيم ملي گذاشت و به واقع نمي توان از تيم كنوني همان انتظاراتي را داشت كه در سالهاي گذشته از فرنگي كاران داشتيم. ما قهرمان سه دوره قبلي جام جهاني هستيم و مطمئنا نگاه رقبا به تيم ما كاملا خاص و ويژه است و همين موضوع سختي كار ما را دو چندان خواهد كرد.

وي در خاتمه اظهار داشت: البته فرنگي كاران باغيرت و توانمند كشورمان بارها ثابت كرده اند كه توانايي انجام هر غير ممكني را دارند و اين بار هم اميدواريم با توجه به اتفاقات اخير بتوانند در حد و اندازه هاي نام ايران در ميدان ظاهر شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهاي جام جهاني كشتي آزاد و فرنگي طي روزهاي 1 تا 4 اسفندماه با حضور 10 تيم برتر دنيا در سالن 12 هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي برگزار خواهد شد.