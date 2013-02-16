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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

جام جهاني كشتي - تهران/

تمرينات فرنگي‌كاران امروز به پايان مي‌رسد/ كار سخت شاگردان بنا در غياب سرمربی

تمرينات فرنگي‌كاران امروز به پايان مي‌رسد/ كار سخت شاگردان بنا در غياب سرمربی

تمرينات تيم ملي كشتي فرنگي كشورمان براي حضور در رقابتهاي جام جهاني 2013 تهران عصر امروز شنبه به اتمام مي رسد.

حسام الدين جعفري سرپرست تيم ملي كشتي فرنگي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: آخرين مرحله از تمرينات آماده سازي فرنگي كاران شركت كننده در رقابتهاي جام جهاني تهران عصر امروز با انجام با انجام تمرينات سرعتي با شدت بالا به پايان خواهد رسيد و ملي پوشان از اين پس خود را براي تست هاي پاياني آماده مي كنند.

وي تصريح كرد: وضعيت جسمي فرنگي كاران در حد و اندازه مطلوبي قرار دارد و از اين پس بايد همه چيز را در ميدان مبارزه جستجو كرد. ضمن اينكه اكثر تيم هاي شركننده با چهره اي مدعي و توانمند به اين پيكارها مي آيند و با توجه به تركيب اعلام شده از اين تيمها،‌مي توان كشتي هاي سخت و حساسي را پيش بيني كرد.

جعفري با اشاره به حريفان اصلي كشورمان گفت: تيم هاي قزاقستان،‌ روسيه و آذربايجان با تركيب خوب و توانمندي به تهران مي آيند،. ضمن اينكه ديگر تيم هاي شركت كننده نيز در حد خودشان براي تيم ما مدعي و مشكل ساز خواهند بود.

سرپرست تيم ملي كشتي فرنگي كشورمان با توجه به فراز و فرودهاي اخير اين تيم گفت: مطمئنا عدم حضور محمد بنا و اتفاقات اخير اثرات نامطلوبي براي تيم ملي گذاشت و به واقع نمي توان از تيم كنوني همان انتظاراتي را داشت كه در سالهاي گذشته از فرنگي كاران داشتيم. ما قهرمان سه دوره قبلي جام جهاني هستيم و مطمئنا نگاه رقبا به تيم ما كاملا خاص و ويژه است و همين موضوع سختي كار ما را دو چندان خواهد كرد.

وي در خاتمه اظهار داشت: البته فرنگي كاران باغيرت و توانمند كشورمان بارها ثابت كرده اند كه توانايي انجام هر غير ممكني را دارند و اين بار هم اميدواريم با توجه به اتفاقات اخير بتوانند در حد و اندازه هاي نام ايران در ميدان ظاهر شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهاي جام جهاني كشتي آزاد و فرنگي طي روزهاي 1 تا 4 اسفندماه با حضور 10 تيم برتر دنيا در سالن 12 هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1816137

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