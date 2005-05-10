دمكرات مسيحي هاي پارلمان اروپا در انتظار اجراي قانون اساسي واحد اروپايي هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، " هانس - گرت پوترينگ " سياستمدار و نماينده حزب مردمي دمكرات مسيحي پارلمان اروپا در گفتگو با روزنامه " نوين ازنابروكر سايتونگ " با اعلام اين مطلب افزود : نمايندگان دمكرات مسيحي پارلمان اروپا كه بخش عمده اي از نمايندگان اين پارلمان را تشكيل مي دهند در انتظار اجراي قانون اساسي واحد در ميان 25 كشور عضو اتحاديه اروپايي هستند .

وي همچنين با بيان اين مطلب كه 228 نماينده حزب دمكرات مسيحي بطور جدي اين مسئله را مطرح كرده اند ، اظهار داشت : در حال حاضر اختلاف نظرهايي با نمايندگان كشور انگليس در اين زمينه وجود دارد .

" گرنورت ارلر " نماينده سوسيال دمكرات پارلمان آلمان نيز در همين خصوص خاطر نشان ساخت : مخالفان اجراي قانون اساسي واحد اروپايي در صدد ايجاد تفرقه در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي هستند .

پارلمان آلمان قرار است هفته جاري قانون اساسي واحد اروپايي را به تصويب برساند .